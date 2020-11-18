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【愛要及時】爸爸患大腸癌未能環島遊抱憾離世　孝順仔駕駛890公里載父遺照兌現承諾

親子 17:10 2020/11/18

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台灣一名男生帶著爸爸遺照完成環島遊。

愛要及時！台灣一名男網民日前在社交平台分享了帶著爸爸遺照完成環島遊，其父親因癌離世，無法兩父子一起駕著電單車環島，孝順男有感雖然親人已離開，但可以創造回憶，完成和爸爸的約定，不讓自己留憾。

孝順男圓亡父環島夢

該謝姓男網民本月初在facebook群組「騎車環島趣」發帖，分享多張相片，展示2日1夜駕駛約890公里完成環島，在帖文只留下一句︰「終於環島回來了 」，此話雖短但滿載意義，因為他帶同了亡父的遺照出發，將爸爸照片貼在電單車的後座，更有一紙牌寫有「載老爸夢想去環島」。他留言補充︰

放心我跟家人們早就走出來，畢竟爸爸已經生病很久了， 其實會發這個文只是想要跟大家說， 當愛真的無法及時的時候， 那就只能製造一些值得一輩子回憶的故事， 而我只是選擇了小時候跟爸爸的約定作為這個回憶的故事。

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患大腸癌後足不出戶

據台灣《TVBS新聞》報道，該名男網民現年33歲，是家中的長子，爸爸經常鼓勵他趁年輕多看外面的世界。兒子知道父親有著夢想，只是為了家庭放棄一切。

謝男接受當地傳媒訪問時提到，父親患大腸癌後需要定期到醫院洗腎，甚至還截肢，令到爸爸很憂鬱，幾乎足不出戶。於是他登玉山、泳渡日月潭，希望把沿途風景拍下來給爸爸看，並向爸爸承諾︰

喜歡我就開車載你和媽一起去環島，讓你們也看我看過的風景。

屢行承諾沒有期限

可是父子的約定未能實現，謝父在出院當天的凌晨突然離世。當時遠在台南的謝男連爸爸的最後一面都見不到，之後一直銘記跟爸爸的約定，有感不可不兌現承諾。他和媽媽討論後，決定將爸爸的遺照貼在電單車後座，履行承諾。

環台的時間不長，在2天1夜駕駛約890公里，他表示是因為工作關係無法放太長假，所以環島沿途沒多休息。

真的不輕鬆也很累，但這是我和他的約定，我也做到了。

網民留言表示感動，大讚謝男孝順，留言包括︰「孝字放第一，終於完成在世夢想」和「您很棒！爸爸在天上，一定很開心」。

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責任編輯︰王明芳

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