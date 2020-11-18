訛稱筍工以「刷單」網購賺佣騙取140萬　警接27人報案求助經調查後5人被捕

▲ （曾秋文攝）

受新冠肺炎疫情及失業率高企影響，有犯罪集團透過求職討論區及社交平台訛稱「筍工」介紹，於網購平台以「刷單」賺取佣金，受害人按指示在網上購物以提高銷售率或點擊率假象，騙徒再訛稱受害人稍後會連本帶利有錢賺，但最後騙徒失去聯絡。警方接獲27人報案求助，其獲騙140萬元，警方經調查後昨日拘捕5名男子，介乎19至37歲。

黃大仙刑事總督察潘兆鏗表示， 今年8月至9月期間共接獲27名受害人報案，他們稱在6月至8月被騙徒利用上述手法騙取共140萬元 。騙徒會在社交媒體平台貼文指示受害人到一個名為「拾海唄」的「刷單」網站開設戶口，並將數千至數萬元不等的現金存入指定本地銀行戶口，聲稱用作「刷單」的資金 ，受害人其後在網站內購買不同貨品以提高貨品的銷售量，造成「刷單」效果，但當申請退款及提取賺得的佣金時，發覺戶口已被刪除，而金錢已全數被取走始知受騙報警。

警方經調查後鎖定騙徒身份，在昨日拘捕5名19至37歲男子，檢獲涉嫌與案有關的銀行卡、電腦、手機和現金，疑犯仍然被警方扣查。

網絡安全及科技罪案調查科姜婉婷高級督察表示，在疫情期間網上購物變得普及，詐騙集團在網上假扮網上商店，及有筍工介紹作招來，聘請受害人假扮顧客以提高其網站的排名、銷量及信用度，「刷單」程式亦應運而生，更有教學教受害人如何輕易「刷單」，形成一種新興的「刷單」騙局 。騙徒會給受害人小恩小利以搏取信任減低期戒心 ，並會貼出帖文展示會員獲派取多少佣金 。

調查得知受害人年齡由16歲至35歲的年青人最多，其次為35歲至60歲的中年人，女性受害人佔比例約6成半，當中3分2的受害人為無業、家庭主婦或學生 。2020年截至9月份警方供接獲149宗網上求職騙案，比2019年同期多出1.8倍，而在本年網上求職騙案損失金額達580萬元，比去年同期的390萬元上升超過7倍。

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記者：曾秋文