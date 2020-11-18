【新冠肺炎】香港疫下生活成本昂貴成全球之冠　與蘇黎世及巴黎並列

▲ 香港疫下生活昂貴成全球之冠。（資料圖片）

經濟學人智庫(EIU)發表最新《2020年全球生活成本》調查報告指出，在新冠病毒疫情肆虐下，香港生活成本仍為全球最高的城市之一，而瑞士蘇黎世及法國巴黎亦與香港同佔據榜首。

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研究顯示，上次在排行榜中與香港並列首位的新加坡及大阪，最新排名分別下跌至第四和第五。

同時，因疫情導致當地外勞離開，令新加坡整體人口自2003年來首次出現收縮，需求下滑並陷入多個月的通縮。大阪亦出現類似的趨勢，消費者價格遲滯，需要日本政府補貼公共交通等成本。

而截至今年9月，調查中城市的138種商品及服務的價格，於過去一年平均只上升約0.3個百分點。美洲、非洲及東歐等城市的生活成本自去年起回落，而西歐城市則愈來愈昂貴，部分反映了歐洲貨幣相對美元上升的影響。

至於生活成本跌幅最大的城市為巴西里約熱內盧和聖保羅，反映當地疲弱的貨幣及貧窮程度上升。

報告又稱，新冠疫情影響生活成本的主要原因包括貨幣滙率、供應鏈、政府政策、居民可支配收入減少，以及生活模式改變等。

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責任編輯：郭家穎