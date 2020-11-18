【迪士尼專區】HKTVmall推限時搶購低至3折　米奇魚缸+三眼仔抱枕 +愛莎連身裙+愛麗絲餐具套裝【附精品價錢詳情】

▲ HKTVmall迪士尼專區推限時搶購低至3折。（圖片來源：HKTVmall）

HKTVmall的「迪士尼專區」於11月13至24日推出「Disney Collection Super Brand Day」限時優惠，數百件精選產品低至3折，更有一系列$99、$199及$299優惠，包括米奇、迪士尼《魔雪奇緣》、迪士尼與彼思《反斗奇兵》等動畫角色的公仔、餐具套裝、家品、服飾及美食等。

限時搶購10大必買人氣商品

是次 「Disney Collection Super Brand Day」優惠期有限，其中十大必買產品，包括低至3折的迪士尼與彼思《反斗奇兵》款式嬰兒風褸、「三眼仔」及迪士尼《魔雪奇緣》印花長條抱枕、「米奇」嬰兒上衣等，可愛造型，數量有限，售完即止。

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精選超值 $99、$199及$299優惠

此外，部分迪士尼精選產品會以$99、$199及＄299等超值優惠推出，當中包括包裝食品：「米奇」朱古力、迪士尼《魔雪奇緣》威化餅、迪士尼與彼思《反斗奇兵》乳酪等，還有「小熊維尼」、「米奇」造型魚缸、迪士尼《愛麗絲夢遊仙境》的野餐套裝及迪士尼《魔雪奇緣》玩具等。

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責任編緝：王芷瑩