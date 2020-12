【移民美國】移民驚嘆文化差異大　港媽：美國人做生意「好串」

▲ 每次business trip,都同囡囡一齊,感受當地風土人情。(Vikey提供)

好多朋友都知,我哋公司嘅其他創辦人都係美國嘅。我好欣賞佢哋嘅直接同實在。同美國人做生意,其實好輕鬆,冇咁多猜忌,冇咁多爾虞我詐。

舉個例子,關於擺展覽嘅。我哋公司,有時會參加一啲行內展覽,就要搵工程公司搭個展位。每次都收到好多email:香港嘅,中國嘅,美國嘅,邊度都有。我哋都會逐個格價,洗自己錢,唔精明啲唔得。我用含淚經歷,講下美國公司嘅做嘢方式,有乜唔同。

▲ 我哋參加行內展覽,要搵工程公司搭個展位。(Vikey提供)

氹你入局坐地起價

譬如,有啲其他國家嘅搭建商,劈頭就講一大堆嘢,nice to meet you,I hope you can give us an opportunity等等,虛話多不勝數。跟住附上個PDF,或者十幾張相,炸爆你。咁我就問佢,幾多錢先。個個都話,自己係全世界最抵,搵佢實無死。我連設計圖都未俾,佢都敢寫包單,話自己最平。佢哋嘅伎倆係用低價引你落沓,到真正落手落腳做,就同你講:呢度唔得,嗰度要磅多啲水先搞得掂喎大佬。嗰陣時你就肉隨砧板上,除非中途棄權,否則就乖乖俾錢。呢種手法叫 lowball。氹你入局,然後坐地起價。

霸氣趕客絕不手軟

美國公司呢?你一係用佢嘅套餐,包啲乜野寫得清清楚楚。一係將你嘅設計要求同budget話俾佢知。有幾間美國公司,我哋講咗budget之後,就即刻覆返:「Sorry,你budget太低,搵咩咩咩公司啦,佢應該做到你個價。 」咁串?就係咁串。但係我真係好欣賞呢種「串」。佢哋一聞到你唔係佢個客,連招呼都費事,仲介紹埋你去邊度幫襯,無謂嘥大家時間,霸氣趕客,絕不手軟。

其實做生意買賣,千祈唔好呃呃氹氹,冇回頭客不單止,分分鐘最後害咗自己。總之有嗰句講嗰句,咁先會長做長有,搵到真銀。