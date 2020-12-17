【移民美國】移民驚嘆文化差異大　港媽：美國人做生意「好串」

▲ 每次business trip，都同囡囡一齊，感受當地風土人情。（Vikey提供）

好多朋友都知，我哋公司嘅其他創辦人都係美國嘅。我好欣賞佢哋嘅直接同實在。同美國人做生意，其實好輕鬆，冇咁多猜忌，冇咁多爾虞我詐。

舉個例子，關於擺展覽嘅。我哋公司，有時會參加一啲行內展覽，就要搵工程公司搭個展位。每次都收到好多email：香港嘅，中國嘅，美國嘅，邊度都有。我哋都會逐個格價，洗自己錢，唔精明啲唔得。我用含淚經歷，講下美國公司嘅做嘢方式，有乜唔同。

▲ 我哋參加行內展覽，要搵工程公司搭個展位。（Vikey提供）

氹你入局坐地起價

譬如，有啲其他國家嘅搭建商，劈頭就講一大堆嘢，nice to meet you，I hope you can give us an opportunity等等，虛話多不勝數。跟住附上個PDF，或者十幾張相，炸爆你。咁我就問佢，幾多錢先。個個都話，自己係全世界最抵，搵佢實無死。我連設計圖都未俾，佢都敢寫包單，話自己最平。佢哋嘅伎倆係用低價引你落沓，到真正落手落腳做，就同你講：呢度唔得，嗰度要磅多啲水先搞得掂喎大佬。嗰陣時你就肉隨砧板上，除非中途棄權，否則就乖乖俾錢。呢種手法叫 lowball。氹你入局，然後坐地起價。

霸氣趕客絕不手軟

美國公司呢？你一係用佢嘅套餐，包啲乜野寫得清清楚楚。一係將你嘅設計要求同budget話俾佢知。有幾間美國公司，我哋講咗budget之後，就即刻覆返：「Sorry，你budget太低，搵咩咩咩公司啦，佢應該做到你個價。 」咁串？就係咁串。但係我真係好欣賞呢種「串」。佢哋一聞到你唔係佢個客，連招呼都費事，仲介紹埋你去邊度幫襯，無謂嘥大家時間，霸氣趕客，絕不手軟。

其實做生意買賣，千祈唔好呃呃氹氹，冇回頭客不單止，分分鐘最後害咗自己。總之有嗰句講嗰句，咁先會長做長有，搵到真銀。