【考起小學生】小一測驗時事題問迪士尼重開日期　網民呻好難︰百萬富翁100萬題目

▲ 有學校小一測驗時事題，問香港迪士尼樂園重開的日期。

新冠肺炎疫情緩和，香港迪士尼樂園已於9月25日重開。近日一名女網民分享一道小一測驗的時事題，正是問香港迪士尼樂園重開的日期，引來一眾網民熱議。不少網民認為此題目太難，形容如百萬富翁問題，更有感對小朋友得著不大。

難度如百萬富翁問題

該名女網民昨日（17日）於facebook群組「Tai Po 大埔」發帖，寫道「大家一齊玩下，朋友小朋友既（嘅）小一測驗問題」，她上載了小朋友的測驗卷相片，有以下一道時事題︰

香港政府於9月放寬社交距離限制，因此香港迪士尼樂園甚麼時候重新開放？

A. 9月23日

B. 9月24日

C. 9月25日

D. 9月26日

圖中可見小朋友答「B」9月24日，老師以紅筆打交叉，答案應為「C」9月25日。女網民在帖文表示，「要記住你係測緊驗！唔可以用電話上網查！」更Hashtag指「而家做小朋友真係好辛苦」。

▲ 小朋友答錯問題。（圖片來源︰「Tai Po 大埔」fb群組）

她留言回應其他網民時提及，不知這道時事題佔多少分，亦非計較分數，只是「估唔到會出咁既（嘅）問題」。她笑說︰

小一都咁難，睇嚟我都要報讀小一，重新增值自己先。

網民︰小朋友得著不大

帖文引起不少網民討論，當中很多網民認為題目難，留言「咁似百萬富翁啲問題」、「係咪100萬嘅題目」、「出呢題唔明有乜得著」、「知道迪士尼幾時重開有咁重要咩」。另有網民指小朋友要回答這類問題，有感「依家啲細路好慘」。

不過，有網民分享子女讀小學時也有時事題，「通常考5條，佔好少分啫，會問返老師出卷前兩個月嘅報紙大題目」。她認為時事題目的是鼓勵學生養成看時事新聞的習慣，「覺得既可親子睇報紙，又可以愛嚟考試，測驗時溫下習」。

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責任編輯︰王明芳