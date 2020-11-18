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【靚聲王】張偉文患腰椎病暴瘦逾百磅　賈思樂探望代報平安：把聲依然好靚

娛樂 17:22 2020/11/18

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賈思樂表示張偉文精神不錯。

「靚聲王」張偉文近年受腰椎病影響，前後施過兩次大手術。過去體重曾經高達260磅的他，於今年5月最後一次公開露面時，已經清減了不少，最近網上流傳一張靚聲王的近照，以輪椅代步的他頭髮花白，短褲下見其雙腿非常之幼，體重亦跌至不足100磅，令不少樂迷替他擔心。

賈思樂（Louie）也因為在網上看到張偉文的近照而感憂慮，於是前往探望。今日（11月18日），賈思樂在社交平台上載與張偉文的合照，從相中所見靚聲王雖然比以前消瘦了很多，可是笑容滿面，精神不錯。

賈思樂探訪好友張偉文。（取自facebook )

賈思樂探望張偉文

賈思樂並寫道：「好開心有機會跟久未見面的他共進下午茶，他看上去快樂健康！」

之後有媒體向Louie詢問張偉文的近況，賈思樂稱靚聲王身體狀況並不如早前所流傳的照片所見般差，代報平安叫大家可以放心。

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賈思樂也稱當初看張偉文近照時，以為對方說話會上氣不接下氣，現實卻是另一回事，指張偉文仍如過往般說話流暢，一起談天說笑。

Louie指靚聲王可自行用電動輪椅出外買東西，如果覺得悶更會利用輪椅出去「兜兩個圈」。

賈思樂又透露張偉文胃口亦頗佳，更形容稱：「疫情過後他還可以唱歌，把聲依然好靚。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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