【港大藏屍案】張祺忠兒子供稱父親容忍力下降　不會罵人只會走開

▲ 被告的兒子今以辯方證人身份出庭作供。

香港大學副教授張祺忠涉殺妻後藏屍辦公室，案件今（18日）於高等法院續審。被告的兒子今以辯方證人身份出庭作供，他指父親的情緒自2016年起落大，容忍能力下降，但父親通常不會罵人，只會自己走開。

被告的幼子張思博，任職政府牙醫，今以辯方證人身份出庭作供，他作供時形容與父親的關係良好，父親一直很照顧他，例如早上會為他煮早餐和送他上班，當他在工作上或學業上遇到問題，他亦會徵詢父親意見。

至於與母親的關係，張思博則形容「其實我覺得都係好嘅」，他指出母親較經常管教他們，對他們的要求較多，但彼此均會結伴打羽毛球和吃飯等。

▲ 被告兒子張思博。（楊詠渝攝）

被問及母親的性格，張思博指母親是一個熱情的人，容易結交朋友，而且很關心身邊的人，但比較口直心快，「好容易講咗啲嘢令人覺得唔鍾意，唔啱聽咁。」而且母親對於想做的事，她會很努力去做，對於她希望兩姊弟做的事，「佢都會用盡一切辦法都要我哋做到」，否則她會煩著兩人，要求兩人跟從她的方法做事。張思搏又形容父親為人樂於助人、友善和有禮。

張思博又指母親亦不時會與其母親和兄弟姊妹起爭執，而且爭執多數由母親引起，母親於爭執時會說出「x街」、「廢」、「無用」之類的字眼。

張思博供稱，父母二人爭執的情況常見，「通常係我媽媽鬧我爸爸，而我爸爸好少鬧返轉頭。」張思博又指自從胞姊Nancy從英國回港後，父母之間的爭執增多，母親亦較多批評，兩人不時為小事爭執，例如開車、到哪裡吃飯等等，例如不懂開車的母親會經常於父親開車時會意見多多，包括指示哪條路會比較快等。

曾經有一次一家人開車外出時，張思博剛考到車牌，母親希望他多點練習，因此要求父親讓他開車，但張思博則認為當時正下著大雨，他對路線又不熟悉，因此拒絕開車，母親卻堅持，最終父親將車停在巴士站，「我睇得出佢好嬲咁，但佢就無講啲咩，就落咗車，叫我哋傾掂咗先。」張思博指父親通常於爭執時會自行走開，若然在家的話，父親會走到廚房。

被問及父親的健康狀況，張思博指他有留意到父親日漸消瘦，父親在2018年時曾因病入院，而他於2016至2018年間，情緒起落更大，容忍能力下降，「通常佢表情會好嬲，隻眼瞪大晒，但佢唔會點鬧人，佢就會自己行開」。張思博又憶述有一段時間他很愛就父親的頭髮開玩笑，因為父親頭髮較少，當他喝水時，會向父親的頭頂灑一點水，以前父親不會生氣，但在2018年的某次，父親則很煩厭地回頭，張思博感到有點受驚，自此再不敢開此玩笑。

辯方又展示一張死者於2018年7月16日，從死者與被告的聯名戶口中開出的一張給張思博的8萬元支票，張思博解釋母親曾邀請他一同投資某隻股票，他因此曾給母親共16萬元。而母親其後向他開出支票，他未有問及原因，亦未有將支票兌現。張思博又供稱他曾聽見母親埋怨父親收入不多，「係靠佢投資，如果唔係就揸兜」。案件明（18日）續審。

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記者：楊詠渝