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【移民美國】外國職場講求原則　港媽：美國人唔識「走精面」

教育 11:38 2020/12/15

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

我話，「蠢」到極致，何嘗唔係一種境界。（Vikey提供）

有朋友同我講，美國人唔夠叻，做生意唔識走精面。我話，「蠢」到極致，何嘗唔係一種境界。舉個例子，我哋之前揀咗塊地起屋。地產商嘅account manager一見面就話：收樓之後，會叫我哋填份問卷，評價佢嘅表現，仲話好想攞到perfect score。我心諗：唔係啩，第一次見面就叫我要「識做」？！

點知佢跟住話：會用「優質服務」嚟爭取呢個滿分。佢仲問咗好多問題，例如我哋想用咩方式溝通，想幾耐嚟一次工地等等。的確，每個人對「優質服務」嘅定義都唔同：有人覺得每日收到update先叫跟得足；而有人會嫌煩，寧願一個月先收一次。 我覺得事先問清楚，比「靠估」高級好多。最值得欣賞嘅係，佢實事求是，用自己嘅努力，去爭取想要嘅滿分。而唔係靠關係，靠人情。

我哋之前揀咗塊地起屋，地產商實事求是，唔靠關係，亦唔講人情。（Vikey提供）

盜版令人頭痛

又譬如我哋公司，每年都用唔少人力物力，去打擊盜版。呢班人好識抄設計，搵快錢。仲會用一啲唔安全嘅物料，務求賺到盡。相反，美國人冇咁叻，佢哋淨係識買正版，或者同我哋傾licensing攞專利授權。佢哋真係好「蠢」，但係呢種「蠢」可以保護同鼓勵創新。而正正係創新，令呢個世界變得更好，更精彩。

美國人對知識產權嘅尊重，可以保護同鼓勵創新。（Vikey提供）

靠關係，靠抄襲，的確可以搵快錢，不過食相難看。呢條捷徑，實是通往萬丈深淵，而非王者榮耀之頂峰。如此一來，我仍然prefer「蠢國原則」勝過「強國思維」。

撰文 : 陳曉瑋 Vikey Chen Facebook專頁「香港Vikey移民美國」版主

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