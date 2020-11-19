【爸爸辛酸】演活《熔爐》性侵兒童變態校長　藝人爸爸惹眾憎剖白：為養家沒辦法

▲ 張光演活了變態校長一角，卻令自己人見人憎。

改編自真人真事、以兒童性侵為題材的南韓電影《熔爐》（又譯《無聲吶喊》），講述一間聾啞學校30多名兒童被集體性侵、虐待的案件。當時飾演校長一角的演員張光，近日與妻兒一起上綜藝節目，剖白當年接拍這電影的心聲。他坦言，最初感到抗拒，但因家庭經濟狀況不佳，需要錢養活一家。

▲ 電影《熔爐》改編自真人真事，講述聾啞學校學生遭集體性侵虐待。（電影海報）

陰險笑容令人不寒而慄

電影《熔爐》中的猥瑣校長和老師，長期性侵、虐打其任職的聾啞學校學生，直至一名正義教師到任，勇敢地帶領學生揭發事件。

當中最經典恐怖的一幕，是一名聾啞女學生逃入洗手間，鎖上廁格門躲避變態校長，不料校長卻從容地走進來，更從隔壁廁所上方探出頭來，向著女學生露出陰險笑容，女生驚慌得嚎啕大哭起來，校長隨後將廁格打開，女生最終躲不過被性侵的噩夢。

相信不少人想起校長的邪惡笑容，都會不寒而慄。而飾演這變態校長一角的演員張光，從此也被定位，每當別人看到他的臉，都會覺得是「變態」，然而現實生活中的張光，與劇中角色完全相反，是非常和藹可親。

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「變態校長」剖白出演原因

近日，張光與同為藝人的太太全成愛、女兒張允熙及兒子張英，一起出演綜藝節目《新穎的整理》。張光提及他當年出演《熔爐》校長一角的原因，他表示，當時接到這個性侵兒童的角色時，苦惱了很久，因為他是一名基督徒，而角色的人設太惡毒。

▲ 張光與家人出演綜藝節目。（影片截圖）

▲ 張光剖白當年接拍《熔爐》的原因。（影片截圖）

不過，在掙扎許久後，張光最終決定出演，皆因當時家庭經濟狀況不佳，他需要錢來養活家人，

與家人商量後決定出演，而校長的角色讓我接到更多電影和電視劇演出，家裡的生活才漸漸好轉。

雖然他演活了這個角色，但也要付出代價。張光坦言，身邊的親友見到他，就會有莫名的恐懼，路人看到他，瞳孔也不其然放大。他曾經到釜山時，被兩名大媽認出，親切的他主動提出與她們合照，不料兩名大媽卻嚇得轉身就跑，令他無奈苦笑。

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責任編輯：王明芳