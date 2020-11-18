【職安女漢子】養育2孩難頂餐飲業低薪轉行　單親媽做紮鐵工年薪逾78萬脫貧

▲ 美國一名單親媽媽為給予子女更好的生活，毅然轉行做紮鐵工。

為給予孩子最好的生活，有父母不惜從事高危行業賺錢養家。美國紐約一名育有2孩的單親媽媽，原本從事餐飲業月薪僅8千多港元，需申領援助金幫補。數年前，她決心要改善生活，毅然轉行做紮鐵，最近她完成職訓成為合資格的紮鐵工，年薪將高達逾10萬美元（約78萬港元）。

媽媽︰不想再看到孩子失望

美國全國廣播公司商業頻道（CNBC）訪問了來自布魯克林的單親媽媽Memesha Davis，育有現年13歲的女兒及12歲的兒子，一直從事餐飲業的她，2015年的年薪只有約1.3萬美元（約10萬港元），即月薪僅8千多港元，沒有福利，需靠醫療援助和食物券來維持生活，她形容像白活一場。

當時以這份人工去養育孩子是一件痛苦的事，有時候他們只想花一美元（約7.8港元）買東西，但一美元都是錢。我不想再看到孩子失望的表情，作為單親媽媽希望給予孩子最好。

▲ 單親媽媽Memesha Davis談及轉行經過。（影片截圖）

參加免費再培訓課程

Memesha決心跳出舒適圈，參加了婦女非傳統就業組織（Nontraditional Employment for Women）為期7星期的免費培訓課程，主要學習建造業及維修行業所需技能。參加學員還會獲得免費任搭地鐵卡，方便來回上課。

▲ 媽媽為了兩名孩子而轉行。（影片截圖）

對紮鐵工場「一見鍾情」

完成課程後，Memesha一次參觀了紮鐵工會位於倉庫的培訓設施，豈料對工場「一見鍾情」，認為非常適合自己，決定參加為期3年的紮鐵學徒計劃，不但學費全免，且時薪更有38美元（約295港元）。

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戰勝子宮頸癌成職安女漢子

2016年在培訓初期，Memesha不幸患上第1期子宮頸癌，令她感到崩潰，經常哭泣，幸得工會主席和學徒計劃給予支持，讓她在治療期間能靈活上課。2018年，Memesha戰勝癌症，得以全心投入工作，終於在2020年9月完成培訓，成為一名合資格的紮鐵工。

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Memesha表示，初入行的紮鐵工年薪約10萬美元（約78萬港元）至12萬美元（約93萬港元），即平均月薪高達6.5萬至7.8萬港元，若經驗較多者，年薪可超過12萬美元以上。她表示，新工為她的人生帶來巨變，有退休金又有小孩教育基金，終於可以給子女更好生活。

不過，紮鐵工的收入不太穩定，要視乎工作量、天氣及身體狀況，若遇到天雨或工人身體不適無法開工，就沒有糧出。

Memesha目前正參與建造摩天大樓，每天早上6時半到工地，7時開工，約10時半小休，中午是午餐時間，通常下午3時左右收工，3時半離開，工時大約9個鐘。

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責任編輯︰林綺玲