【男排女將】鄧麗欣相隔17年再拍港劇　Stephy將喜好和工作融合：完成了夢想

▲ ViuTV劇《男排女將》女主角鄧麗欣（Stephy）入行20年，她認為要做一個謙卑的人，多向別人學習。

ViuTV劇《男排女將》本周首播，鄧麗欣（Stephy）在《男排女將》飾演女主角蔣家瑜，這是Stephy繼2003年TVB劇《戀愛自由式》後，相隔17年再拍港劇。

歌影視三棲同時發展的鄧麗欣入行20年，她接受TOPick專訪指，自己仍然存有顆謙卑的心，努力令自己繼續進步。

今次新劇以排球為題材，對鄧麗欣而言是夢想成真，她接受TOPick專訪表示：「沒想過可以將最喜歡的運動和熱愛的工作互相融合，也算是完成了一個夢想。真的希望可以將自己喜歡的事跟大家分享，令更多人接觸到排球。」

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鄧麗欣愛排球精神

Stephy大讚《男排女將》團隊工作認真：「雖然導演和編劇不是對排球很有認識，但他們做的資料搜集及對此事的用心，是我親眼所看見和感受到，也被這個團隊所感動。」

曾為香港青年排球隊隊員的她也有給予意見：「這是演員的責任，即使不是排球題材，我也需要去分析故事和角色，演員是有責任去跟編劇和導演傾談。」她續稱：「戲內的術語、練習時用的字眼、會發生的事都放在劇本上。希望能盡善盡美，讓大家看得開心之餘，也很有說服力。」

熱愛排球的Stephy除因為喜歡打波外，也喜歡背後的精神：「排球內是沒有英雄的，就算你有多厲害，沒有對手去幫助你，或殺波有多厲害卻沒有好的Setter幫助你，都不能在那場波中得勝。我很喜歡這種團體合作的精神。」

她又謂：「另一種令人鼓舞的就是永不放棄的精神，套在人生上不同的角度也很適用。」

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鄧麗欣存謙卑之心

MIRROR與顧定軒等在《男排女將》演排球員，可是眾人因為身高而被取笑為「矮仔」球隊，Stephy感同身受：「我也經歷過此事，我的身高在排球世界算是很矮，負責位置是主攻手，就似戲中的King（顧定軒飾）一樣，一直練跳，希望自己能跳得更高，比一般人用更多努力去練習。」

她續指：「我很明白先天不足靠後天補救的辛苦在哪，不過到真的做的時候，那種滿足感會比其他人大一倍。」

Stephy深明無人完美：「每個人都是不足，當遇到比你厲害的人，便要向別人學習。這是一種心態，如何做一個謙卑的人，永遠向別人學習，或者希望自己永遠進步。」

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鄧麗欣克服畏水

鄧麗欣從小到大都不服輸：「小時候怕水，連洗頭也害怕。小學開始學游泳，但第一次學便被人取笑，因為我連將頭浸進水內也不夠膽，當其他小朋友已經衝出去游泳時，我仍然攬住池邊，連下巴碰到水也叫救命。不用游泳游得很厲害，但我覺得一定要懂得游泳，因為這是保護自己的一個技能。」

她本着一副不怕死的精神，「別人也能，為何我不能呢？當過了自己的心理關口時，死就死了，一下子衝落水，那一下便衝破了自己的關口。衝破自己關口這回事是他人沒法幫助你的，需要自己過到那關，要不怕。」

她覺得心態很重要：「不能輸給自己，我不怕被人笑，但很介意為何自己會做不到。」

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Hair：Vince Pang

Make Up：Cyrus Lee @ CyrusLee 1018

記者：梁樂欣