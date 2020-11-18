立法會通過無約束力動議　制訂輸入非本地醫生機制

立法會今日通過，有關制訂非本地培訓醫生機制的無約束力動議。食物及衛生局局長陳肇始表示，教資會下的醫科生培訓學額已大幅增加，料未來5年，會有逾2000名醫科畢業生成為註冊醫生，而醫委會亦推出多項措施，助合資格的非本地培訓醫生，在香港取得正式註冊。

今次的無約束力動議，是自由黨張宇人提出。他指出，輪候公立醫院服務時間長，本港醫生數量不足是不爭事實，認為輸入非本地醫生，有助紓緩醫療壓力，關鍵在於輸入的醫生，質素有沒有保證。

醫學界陳沛然則指，香港醫生與人口比例低，是政府將公共資產私有化，而且政府調整公務員薪酬時，忽略了醫管局的薪酬。他續指，外國的外地醫生，同樣都要先考試才能執業，認為香港的做法與保護主義無關。

今次是自去年6月以來，立法會第一次辯論無約力議員議案。議案在分組點票下，以37票贊成、2票反對、1票棄權獲得通過，投下反對票的是醫學界陳沛然及熱血公民鄭松泰。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：陳宛彤