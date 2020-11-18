Nu Skin 推ageLOC Boost美容儀 一鍵操作2分鐘亮澤飽滿肌膚

▲ Nu Skin的ageLOC Boost美容儀，能一鍵操作2分鐘亮澤飽滿肌膚。

肌膚最能顯露年齡的痕跡，因此日常保養要由年輕開始，才能令肌膚保持光采動人。面對坊間形形色色的護理療程和護膚品，用家總是覺得難以抉擇。Nu Skin 從各種困擾肌膚問題着手，例如深層清潔、緊緻、保濕、暗瘡、 老化、皺紋及黑色素沉積等，激發肌膚美麗潛能。

Nu Skin旗下皇牌ageLOC產品系列於2020年再創新猷，ageLOC Boost加盟 Nu Skin 皇牌居家美容儀器系列，打造全面的Home Spa 體驗。

只需一鍵操作 2分鐘打造亮澤肌膚

小巧輕便的設計，只需一鍵操作，獨有「變向脈衝微電流」技術，2分鐘就能煥活新肌，打造亮澤、飽滿、彈力肌膚。每2分鐘近1000次活膚體驗。全新推出的 ageLOC Boost及光感瞬活精華，為用家打造家居美容護理的全新體驗。

ageLOC Boost小巧輕便的設計易於攜帶， 除了每天作日常護理使用可提升膚質外，肌膚光滑令妝容更貼服、持久；運動後使用能維持健康好氣息；工作忙碌時可作2分鐘懶人保養；熬夜後使用可告別暗沉回復水潤亮澤。

ageLOC boost操作極為簡易，每天潔面及爽膚後，首先啟動，然後添加3泵光感瞬活精華在導頭表面，使用儀器均勻地塗抹半邊臉1分鐘。

▲ 全新推出的 ageLOC Boost及光感瞬活精華，為用家打造家居美容護理的全新體驗。

首1分鐘護理結束後，儀器將自動暫停，於另半邊臉重覆以上步驟1分鐘，儀器在全臉保養程序結束後自動關機。公開發售日期為2021年4月，售價待定。

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責任編輯：陳韻文