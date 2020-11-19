【使徒行者3】黃智雯鍾情偏鋒另類角色　Mandy愛演怪人Madam G：喜歡走鋼線

▲ 入行13年零負面報導不靠新聞突圍，黃智雯隱藏搗蛋個性於演戲中展現。

在TVB台慶劇《使徒行者3》內，黃智雯（Mandy）演的督察章紀孜（Madam G）患有學者症候群及亞氏保加症患者，可說是個「話題終結者」，在人類感情認知上有缺陷，不能解讀別人的喜怒哀樂，直到後來與馬國明演的韋作榮談戀愛，才開始有所改變。

黃智雯笑指自己跟角色完全相反，Madam G屬於智商高、情商低，而她則是情商高、智商低：「我EQ比較好，說話會盡量修飾不想傷害別人令人難受。智商方面，分析力很差，但很懂得看他人的眉頭眼額。」

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▲ Madam G開始拍拖後，整個人作出超大改變。（《使徒行者3》劇照）

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黃智雯少說少錯

即使多圓滑的人也少不免會說錯話，問自認隨性的黃智雯被問到有否因失言而得罪人，黃智雯反思後說：「可能傷害別人而不自知。」

Mandy續稱：「其實入行後小心了許多，性格改變了，因為怕得罪人而減少表達自己。」黃智雯憶起初入行時，有如乖乖地安坐化妝間等候，直到最近4、5年，熟習了TVB這大家庭後，慢熱的她才漸放開自己。

倒過來黃智雯亦坦言曾被別人話語無心傷害：「我較慢和遲鈍，多數回家後才發現對方的說話有問題。不過這性格也有好處，別人如果蓄意攻擊我，我會不知道甚或很快就忘掉。」

▲ 人馬座的黃智雯喜歡隨心而行。（陳家瑩攝）

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黃智雯自認遲鈍，令人想起「胡說八道」姊妹們為她改的別名「Dus」。

本來不太喜歡這名字的她，後來慢慢接受：「本身我喜歡亂說話、幫人改花名，初入行時怕得罪人而把自我收起來，表現得像個乖學生一樣。直到最近5、6年，認識了這班好姊妹，開始『放棄』自己，覺得真正的自己並不是負面的事，所以開始表現自己多了點。」

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不靠搏出位曝光

自2007年參選香港小姐入行至今13年，黃智雯都沒有緋聞，也幾乎可說沒有負面新聞。

Mandy亦早已公開於圈外有位相戀8年的男友，各方面都非常正面和健康，但對比其他同期女星少了點「新聞叫座力」，她有感發而：「每個人的道路不同，多年來沒有負面和緋聞，不是我刻意去做，因為這就是我。」

她覺得作為作為公眾人物和藝人，保持健康形象和自律是個基本原則：「拍劇守時、熟讀劇本等等，還有自律，都是藝人應有的特質。這對於我來說可算是保護和守衛自己的形象。我沒有刻意去想會否因而少了點『noise』，反正這就是我，可以把時間和專注力集中在工作上，更加舒適。」

▲ 入行13年一直以「乖學生」形象示人。（陳家瑩攝）

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內藏百厭因子

雖說入行後一直以「乖學生」形象示人，其實黃智雯心中住著一個「百厭精」，更直言曾與長大後結識的朋友分享兒時的搗蛋事跡時，眾人都不相信那些會是黃智雯的所作所為。

Mandy說：「除了愛幫朋友改花名，最經典是小學時期試過打電話到粉麵店，幫一個要好的同學點了60碗外賣到他家。第二天上學他還跟我分享、事後給父母罵，我還裝作完全不知情說他好慘，他到今時今日都不知道作弄他的其實是我。」

另一角度，這也可說黃智雯自小已潛藏演戲因子：「小時候試過在酒樓廣播中搞鬼，致電酒樓說要找『陳曱甴』，讓員工開咪讀出來，其實是非常無聊，但長大後這些奇怪、過份的想法慢慢被撲熄。不過有時在角色當中，例如《三個女人一個因》中的Pina Colada，我可以把以前的頑皮、衰格放到角色上。」

▲ 但其實她心中藏著一名「百厭星」。（陳家瑩攝）

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適當空間才能細水長流

慢熱的黃智雯敢放肆表現鬼馬的一面，但對著相戀8年的另一半，是否會放膽展露挑皮的個性？

Mandy聞言笑謂：「我不擅長策劃驚喜，相信會很早就被他識破。而且工作很累，覺得戲劇性的事還是留在拍劇當中，生活喜歡踏實，例如兩個人吃一頓很美味的大餐、去一趟旅行，已經足夠記住。」

黃智雯打趣地說：「我會幫朋友點牛腩粉麵的人，在一起又怎會平淡呢？覺得他欣賞的，未必是我為他準備甚麼禮物和驚喜，而是我的正面和豁達，我不喜歡吵架，因為我一定會輸，所以喜歡大事化小，對男生來說應該是件好事。」

▲ 黃智雯曾說過因為不喜歡曖昧，所以不愛拍散拖。（陳家瑩攝）

自認是「非典型女友」的Mandy，在感情上給予男友很足夠的空間：「據我以往不多的拍拖經驗，追問很多、見得多其實會好悶，大家保持各自的生活圈子、信任和安全感，對於長期的關係非常有幫助。」

與對方走過8年高低，黃智雯與男友亦朝著結婚目標進發，不過二人都是隨性的人，未必跟從繁文縟節：「其實隨時都可以發生，只是地方與時間問題，但我們沒刻意計劃，不排除即興，這是我們的共識。」

一年三劇視后機會大增？

2020年黃智雯分別有《十八年後的終極告白》的Madam Yuen、《降魔的2.0》的芷若以及《使徒行者3》的Madam G，三劇演繹各有特色。

當中Madam G是她最喜歡、最有信心的一個：「Madam G是近年來蠻喜歡的角色，我喜歡做偏門、不太正常、挑戰大的角色。開演前跟監製、導演開過好多次會才塑造出Madam G，能夠保留她的特色又有說服力，要拿捏得剛剛好才行。自己喜歡走鋼線，覺得這個角色夠另類，反而太正路的角色難以突圍而出。」

▲ Madam G是黃智雯近年最鍾愛的角色。（《使徒行者3》劇照）

自兩年前《三個女人一個因》與視后擦肩而過，不少人開始替入行13年的黃智雯心急，她卻稱：「無得快，實在有太多外在因素配合，觀眾喜愛、播出時段、劇種，每年到這些時間都跟自己說要平常心，但獎項會是一個動力令你做得更好，要有個目標，朝著它進發令自己做得更好。」

黃智雯，她不搏出位爭曝光，她搏盡演出自己爭氣。

Hair：Nickienick @orient4

Make up：Zoe fan

Wardrobe：alice + olivia by Stacey Bendet

記者：陳心怡

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