【Apple TV+ 】前美國總統奧巴馬揭外母曾助他挽救婚姻　免費收看卸任心路歷程訪談

▲ 前美國總統奧巴馬因為推出個人回憶錄《A Promised Land》而接受美國名嘴奧普拉雲費訪問。（Apple TV+提供）

由美國黑人名嘴奧普拉雲費 （Oprah Winfrey）主持的 Apple TV+ 訪談節目《奧普拉傾談時光》（The Oprah Conversation），最新一集邀得第44屆美國總統奧巴馬（Barack Obama）接受專訪。

奧巴馬暢談他的前半生，當選之路、入主白宮後肩負的責任和功過，以及討論全新回憶錄《A Promised Land》。該集將於香港時間11月26日凌晨1am上線，供Apple用家免訂閱收看至12月1日。

奧巴馬表示，自2016 年卸任美國總統後終可稍事放緩步伐、回顧個人歷史，並投入撰寫個人回憶錄《A Promised Land》。

▲ 奧巴馬接受訪問一集將於11月26日上綫，Apple用家免訂閱收看至12月1日。。（Apple TV+提供）

被奧普拉問及總統一職對婚姻關係構成怎樣的壓力和影響，奧巴馬表示：「外來壓力既可為一對夫婦帶來更緊密關係，亦可令二人的隔閡愈來愈大。我和米歇爾（Michelle Obama）亦一樣。」

他又表示從前工作實繁重，沒有一天是真正的假期：「就算休假期間也一定會看每日報告；我們沒有私生活可言，並不可能隨心所欲而行，如果我想帶米歇爾外出約會，要一星期前度期計劃，去到餐廳自然會有狗仔隊在門口等候。我們當然亦沒有私隱。」

他指出其任期正值社交媒體的極速發展，不止他本人，還有米歇爾及他們的女兒，亦因此而承受過不少輿論壓力和媒體評論。他強調這樣子的生活並不是她想選擇的，因此在白宮生活的幾年，夫妻的關係確實經歷過不少起跌。

談及二人婚姻，奧巴馬透露米歇爾的母親，也即是外母Marian Robinson曾經是他的救星。

他說：「有幾方面我和米歇爾是做得不錯的。第一，把事情談清楚、溝通好；第二，從不失去對彼此那份由衷的尊重和愛，第三，把子女放在首位；還有，我的外母也是重要一員。不止一次當米歇爾氣得七孔生煙、走到樓上找她媽媽訴苦，外母會為我說盡好話。不止一次，她會歇力捍衛我這個女婿，讓我免於更慘的災難。」

接近一小時的《奧普拉傾談時光》節目中，奧巴馬作為前任總統亦談及他對今日美國政局發展的看法。

奧普拉特別問及奧巴馬，相對於現任總統特朗普的功過，奧巴馬就表示：「我會這樣說：我認為過去任何一屆總統與他相比，被審視標準都不一樣。特朗普違反了很多常理，顛覆了太多『總統應該怎樣做』的最基本假設。」

記者：Mandy