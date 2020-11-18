涉警總外向警員掟雞蛋　「畫家」襲警等共9罪成立候判

▲ （經濟日報資料圖片）

外號「畫家」的潘浩超涉於去年6.21包圍警總，期間向警方投擲雞蛋擊中盾牌，警員疑被蛋汁濺中，警總亦沾有蛋漬，潘事後被控非法集結、刑毀以及7項襲警罪，今（18日）於東區裁判法院被裁定9項罪罪成。裁判官指現場有人鏈傳物資，群眾有組織及計劃。被告曾與其他示威者商討如何投擲雞蛋，又帶領叫口號，集會危害公眾安全。辯方求情指，雞蛋是最脆弱的武器，被告無意傷害警員。案件押後至12月26日判刑。

被告潘浩超（現年33歲），被控1項參與未經批准集結罪、1項刑事毁壞罪及7項襲警罪。控罪指他於2019年 6 月 21 日晚上 6 時至 10 時，在灣仔警總外參與未經批准集結、損壞屬於警務處的牆及扶手電梯，以及襲擊女督察譚柔慧、警長文振寰、偵緝警長方志洋及盧偉東、偵緝警員陳梓軒及盧焯基與警員梁綽熙等7 人。

裁判官劉綺雲裁決時指，各警員證供誠實可靠，與現場片段情況吻合，亦無重大分歧。現場群眾叫喊「釋放被捕人士」、「撤回暴動定性」等口號，表達反修例運動的訴求，並組成人鏈傳遞預先準備好、非一般常用的物資，包括頭盔、眼罩、非醫療用口罩等，屬於又組織及有計劃，與辯方稱人群自發性傳物資及集結不相符。

裁判官指，片段拍到被告投擲雞蛋的情況，另有證據顯示被告曾與其他示威者商討如何投擲雞蛋，有人主動提供雞蛋，被告亦曾指示「你叫佢地慢慢掟」，顯示被告與他們有連繫、共識及分工；而集會期間發生損毀財物等暴力行為，過程堵塞交通、阻礙報案室運作，對公眾造成滋擾，並危害公眾安全，肯定非警方准許的集結，裁定現場屬於未經批准集結，被告共9項罪名成立。

辯方律師求情時指，被告以雞蛋表達訴求，是最脆弱的武器，若被告要使用破壞力更強的武器，就地取材也可以取得雨傘、磚頭等物件，故案情在同類襲擊案中較輕。被告著重於姿態上表達訴求，大於實質上要損壞財產或傷害警員身體，望獲輕判。裁判官將案件押後至12月26日判刑，被告還押候判。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：林欣樂