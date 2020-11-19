【小一面試】面試班盛行小朋友狂操練　移民美國港媽：應改用play visit

▲ 香港ESF課堂。（Vikey提供）

之前同香港嘅朋友傾電話，佢話忙住帶個仔去「小一面試班」，train up下佢啲面試技巧。咩話？真係嚇咗我一跳！比個5歲人仔去上面試班？點知朋友話我out，仲話而家小一面試班好hit，10個細路有5個都上；剩返冇去上嗰啲，阿爸阿媽都會買本面試天書，喺屋企自己train。

面試最緊要「真」

面試呢家嘢，我都算有發言權。早喺2012年，我就係因為面試超過100次，出咗本教人跳槽嘅書，仲將我嘅經驗喺「蘋果日報」嗰度分享。之後入咗bank，我以recruiter嘅身份，面試咗求職者上千次有多。

喺大人嘅世界，面試班從未成為過潮流，諗唔到香港嘅細路行得咁快，全世界都要甘拜下風。其實面試最緊要「真」，雙方真誠嘅交流，清楚嘅expectation。因為呃真係呃唔到幾耐，返工之後好快見真章，呃得一時，唔呃得一世，盞嘥大家時間。

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令人把幾火嘅面試題目

識我嘅朋友都知，我囡囡喺香港嗰陣，讀嘅學校係歷史最悠久、兼IB狀元最多嘅嗰間國際學校。之所以揀呢間，唔係因為佢有幾出名，亦唔係目標要成為下一個狀元，而係我深深認同佢嘅理念，欣賞佢對每一個細路成長發展嘅尊重。

喺嗰度讀完兩年幼稚園，基本上都可以一條龍，升小學再去中學。所以我從來冇諗過，香港嘅小一升學，競爭係咁激烈，戰場已經去到童年。

朋友話，面試班有齊所有名校嘅試題，好幫到父母為心儀嘅學校做準備。朋友俾咗份聲稱係囡囡舊校嘅試題我。真係唔睇由自可，一睇把幾火。例如：

「喺你嘅班裏面，坐喺你座位旁邊嘅同學叫咩名？」

「放學後，邊個幫你檢查功課？邊個教你做功課？邊個幫你喺手冊簽名？」

「雙位數加法，例如30+7；連加法，例如10+4+2」

「舉手搶答，問題圍繞時事或常識，例如行政長官是誰？財政司司長是誰？」

「play visit」取代「interview」

睇完朋友嘅分享，我認爲，呢個唔會係舊校嘅面試題目。因爲當年囡囡喺學校嘅上堂模式，冇固定嘅座位，隨便行隨便玩，連食snack都係坐地下picnic嘅。佢讀咗咁耐，都冇功課嘅概念，更加冇叫我哋喺手冊簽名。

據我所知，舊校無論幼稚園抑或小一嘅面試，都係將小朋友，放喺一個有好多玩具同圖書嘅環境，等佢哋自由發揮，老師從旁觀察。因為，面試從來都唔應該係一場背書默書嘅你死我活。用「play visit」取代「interview」，就係一啲國際學校唔錯嘅做法！

最緊要係，囡囡去play visit時已經好鍾意呢間學校，咁我無理由唔揀佢啫。

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行慢一步就係進步

其實，好多面試班利用父母嘅焦慮心態呃錢之餘，亦喺度扭曲小朋友嘅童年，呢樣嘢先最無陰公。喺幼稚嘅年齡盡情去幼稚，合適嘅時候做合適嘅嘢；返璞歸真，行慢一步，實際就係大大嘅進步。

「When going back makes sense, you are going ahead. 」