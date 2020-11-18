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ZAIKO推全球性線上直播及票務平台　留家睇Glay+土屋安娜等日本演唱會

休閒消費 18:38 2020/11/18

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熱門 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

Zaiko為香港樂迷帶來土屋安娜等多個網上演唱會。

位於日本東京的線上直播及票務平台Zaiko，於2019年成立，旨在為香港及世界樂迷打開欣賞日本音樂文化之門，緊貼和掌握日本活動和表演資訊，早前Zaiko推出新思維銷售模式 “Borderless”，為粉絲提供由資訊、購買觀賞門票、分發內容以至售後服務的全方位平台。  

2019年1月開始投入服務的Zaiko，核心服務為提供門票銷售平台，不僅可以應付日本市場，還伸延至世界各地，支援其他語言及貨幣，讓全球觀眾同時參與實時廣播和其他線上活動，打造無界限 “Borderless”的購票體驗。

Zaiko至今已為多個大小規模的文化娛樂活動如演唱會、粉絲聚會、音樂節、電子競技、商業論壇等的主辦商及表演者提供平台銷售觀賞門票及管理票務，並提供相關活動的最新資訊。

Zaiko，核心服務為提供門票銷售平台

Zaiko提供不同類型音樂活動的串流直播，從日本歌姬歌王、偶像團體、搖滾及視覺系樂團至國際著名歌手，平台提供一站式探索跨音樂領域的體驗。

未來Zaiko亦為為Glay、偶像團隊電波組.inc、英國歌手Dua Lipa、土屋安娜、日本創作歌手Michael Kaneko 等推出網上購票服務。

香港樂迷欲體驗Zaiko的“Borderless”購票模式，可進入香港專屬連結https://zk-hk.zaiko.io/，揀選喜愛的音樂活動購買門票觀賞節目。

記者：司徒家傑

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