健康院兒童身高體重圖表或「過時」　衞生署將進行大型統計更新數據

▲ 衞生署聯同本地兩所大學展開「香港生長研究2020」。（林宇翔攝）

不少父母都重視子女的健康，包括身高、體重是否符合標準等，大部分父母會參考由衞生署制定的兒童身高體重圖表，不過有關圖表或者已「過時」，衞生署指因應社會發展、營養等需要不同，將會聯同香港大學及香港中文大學一同作出「香港生長研究2020」，招募兩萬名0至20歲參加者，根據其身高、體重等作基礎，將會制定一個新的兒童身高體重圖表。

現時記錄在兒童健康記錄冊的男女孩生長圖表，是由衞生署在1993年製作，根據70至80年代人士的身高體重作數據參考。衞生署家庭及學生健康處社會醫學顧問醫生鍾偉雄指出，現時的圖表已沿用一段時間，由於兒童的生長會受環境、生活習慣及運動量等改變，期望更新兒童身高體重圖表，讓香港家長更明白子女的營養及成長需要。

署方將會進行新的分析研究，有關研究在2019年2月起進行第一階段，團隊透過參考文獻、分析衞生署收集的兒童生長數據，以及其他亞洲地區的相關數據，發現現時的圖表吻合度仍然相當高，仍合適使用，惟部分群組如0至3歲及17至18歲的數據不足，加上初步發現小學高年級生及初中生的身高較以往高：

現時大部分學生的數據都在正常範圍，惟因時代變遷會影響生活習慣，兒童的身體亦會有所變化，初步觀察到高小及初中的學生身高會較上一代高，但現時未有結論，數據仍不足夠，故需透過入次的研究作參考。

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團隊會於全港幼稚園及中小大學及母嬰健康院等，以隨機抽樣的方式，招募兩萬名0至20歲人士參加第二研究階段，其中0至3歲的幼童則會由醫院及健康院向父母招攬。研究會收集參加者的身高、體重、頭圍、腰圍、體脂百分比等數據，有關階段現正進行，期望明年年底完成數據分析，屆時團隊會將新的數據與舊的圖表數據合併，2022年年底或會有一個新的成長圖表誕生。

港大兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強指，今次的研究需要更多年紀小及17至20歲的數據，以增加圖表的準確性及參考的價值，又希望今次所收集的數據可為未來其他大型研究作為基礎。

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記者：郭詩詩