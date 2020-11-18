【疫情新常態】在家工作趨勢正式確立？倫敦辦公室使用率跌破三成

▲ 海外一間共享辦公室Space Three Two最新發布的報告預測，倫敦企業所支付的辦公室租金中，有72%為空置的辦公室空間，令倫敦企業損失高達 128.4 億英鎊（約1323億港元）。（法新社資料圖片）

新冠肺炎疫情持續接近一年，企業的遙距工作方案續漸成為新常態，不過有不少企業依然同時租用辦公室，據海外一間共享辦公室Space Three Two最新發布的報告預測，倫敦企業所支付的辦公室租金中，有72%為空置的辦公室空間，令倫敦企業損失高達 128.4 億英鎊（約1323億港元）。

報告指出，倫敦企業員工使用實體辦公室的數字，由疫情前平均每周4.2天，下降至現時的2.7天，其辦公室使用率由44%下降至28%。

事實上，近日已有不少企業為了節省租金成本，陸續轉為租用較小面積的辦公空間，甚至全面關閉辦公室。而Space Three Two的行政總裁兼創辦人還指出，可以夥拍其他如規模大小類近的公司，每周租用共享辦公室兩至三天，長遠節省成本，以及減少員工上下班的時間成本。

另據全球四大會計師行德勤（Deloitte）在今年9月25至29日針對3千名英國辦公室上班族所進行的調查顯示，有52%的受訪者指在疫情前從未嘗試在家上班，有74%受訪者更表示，希望往後能更頻繁地在家工作。

德勤全球增長主管合夥人 Shivani Maitra 亦表示，雖然對於所有年齡層的員工而言，辦公室仍然是與客戶及同事進行協作討論的地方，但估計未來，員工每周有大多數時間在家工作可能成為常態。

責任編輯：張寶燕