  • 25°C
香港時間 : 20201118日 (三) 20:58
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫情新常態】在家工作趨勢正式確立？倫敦辦公室使用率跌破三成

職場 19:42 2020/11/18

分享：

熱門 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

海外一間共享辦公室Space Three Two最新發布的報告預測，倫敦企業所支付的辦公室租金中，有72%為空置的辦公室空間，令倫敦企業損失高達 128.4 億英鎊（約1323億港元）。（法新社資料圖片）

新冠肺炎疫情持續接近一年，企業的遙距工作方案續漸成為新常態，不過有不少企業依然同時租用辦公室，據海外一間共享辦公室Space Three Two最新發布的報告預測，倫敦企業所支付的辦公室租金中，有72%為空置的辦公室空間，令倫敦企業損失高達 128.4 億英鎊（約1323億港元）。

報告指出，倫敦企業員工使用實體辦公室的數字，由疫情前平均每周4.2天，下降至現時的2.7天，其辦公室使用率由44%下降至28%。

事實上，近日已有不少企業為了節省租金成本，陸續轉為租用較小面積的辦公空間，甚至全面關閉辦公室。而Space Three Two的行政總裁兼創辦人還指出，可以夥拍其他如規模大小類近的公司，每周租用共享辦公室兩至三天，長遠節省成本，以及減少員工上下班的時間成本。

另據全球四大會計師行德勤（Deloitte）在今年9月25至29日針對3千名英國辦公室上班族所進行的調查顯示，有52%的受訪者指在疫情前從未嘗試在家上班，有74%受訪者更表示，希望往後能更頻繁地在家工作。

德勤全球增長主管合夥人 Shivani Maitra 亦表示，雖然對於所有年齡層的員工而言，辦公室仍然是與客戶及同事進行協作討論的地方，但估計未來，員工每周有大多數時間在家工作可能成為常態。

責任編輯：張寶燕

相關文章

程式語言之父64歲重返職場　宣布加入微軟工作
18:44 2020/11/17
程式語言之父64歲重返職場　宣布加入微軟工作
為鼓勵員工赴中國出差　蘋果每日給予$3900獎金
14:37 2020/11/12
為鼓勵員工赴中國出差　蘋果每日給予$3900獎金
【新冠肺炎】疫情衝擊大　報告料華爾街今年員工年終獎金將縮水
16:11 2020/11/13
【新冠肺炎】疫情衝擊大　報告料華爾街今年員工年終獎金將縮水
【月入7.8萬】千人爭做智能馬桶公司「糞便副總」　美女拍排便Vlog突圍
18:20 2020/11/16
【月入7.8萬】千人爭做智能馬桶公司「糞便副總」　美女拍排便Vlog突圍
疫情 會計師行 在家工作 英國 倫敦 德勤 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【使徒行者3】TVB綠葉謝可逸背女友謝文欣出軌　搭上有錢貴婦疑「奉子成婚」
今日 09:54
【使徒行者3】TVB綠葉謝可逸背女友謝文欣出軌　搭上有錢貴婦疑「奉子成婚」
【億元新抱】余香凝丈夫神秘背景曝光　傳家族實力厚雄厚擁約2億元資產
16:11 2020/11/17
【億元新抱】余香凝丈夫神秘背景曝光　傳家族實力厚雄厚擁約2億元資產
【流感高峰】再多7間小學及2間特殊學校爆發上呼吸道感染　衞生防護中心建議停面授至少7日
20:33 2020/11/17
【流感高峰】再多7間小學及2間特殊學校爆發上呼吸道感染　衞生防護中心建議停面授至少7日