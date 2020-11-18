【Staycation】帝苑酒店推天際100或海洋公園門票住宿優惠　$1,450起回贈1,200元餐飲消費額

▲ 帝苑酒店推出海ꞏ陸ꞏ空食住玩住宿計劃，適合一家大細去玩。

今個聖誕留在香港也不會嫌悶，帝苑酒店推出兩款海•陸•空食住玩住宿計劃，一家大細除了可體驗時尚舒適的住宿，還可於餐廳品嘗豐富美食，以及到海洋公園或天際100玩番餐！住宿優惠由$1,800或 $1,450起，包括免費升級至豪華客房一晚、海洋公園或天際100門票 (成人兩張及小童一張)，以及回贈餐飲消費額HK$1,200（於住宿期間酒店餐廳使用）。

此外亦可享用酒店設施，如位於17樓的25米地中海式恆溫泳池和健身室等，度過一個的輕鬆寫意的假期。

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Family Fun海•陸•空食住玩住宿計劃(海洋公園)

$1,800（原價：$3,100）

免費升級至豪華客房一晚

海洋公園標準門票(成人 2 張及小童 1 張，有效期至2021年3月31日，不需預約登記)

回贈餐飲消費額 HK$1,200 於住宿期間使用

▲ 一家大細也可以選擇到海洋公園玩。（帝苑酒店提供）

Family Fun海ꞏ陸ꞏ空食住玩住宿計劃(天際100)

$1,450（原價：$3,097）

免費升級至豪華客房一晚

天際100 標準門票(成人2張及小童1張，有效期至2021年4月30日)

回贈餐飲消費額 HK$1,200 於住宿期間使用

▲ 一家大細可以到天際100玩番餐！（帝苑酒店提供）

其他優惠

水療服務可享25 ％折扣優惠

免費享用健身室和 25 米長的空中恆溫泳池

免費使用Handy 手機，包括無限使用本地通話服務、無限使用 27 個指定國家長途通話服務

帝苑酒店資訊

地址：九龍尖沙咀東部麼地道69號

電話：2721 5215

住宿計劃預訂:【按此】

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責任編緝：胡嘉儀