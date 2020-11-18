【Staycation】帝苑酒店推天際100或海洋公園門票住宿優惠 $1,450起回贈1,200元餐飲消費額
休閒消費 19:12 2020/11/18
今個聖誕留在香港也不會嫌悶，帝苑酒店推出兩款海•陸•空食住玩住宿計劃，一家大細除了可體驗時尚舒適的住宿，還可於餐廳品嘗豐富美食，以及到海洋公園或天際100玩番餐！住宿優惠由$1,800或 $1,450起，包括免費升級至豪華客房一晚、海洋公園或天際100門票 (成人兩張及小童一張)，以及回贈餐飲消費額HK$1,200（於住宿期間酒店餐廳使用）。
此外亦可享用酒店設施，如位於17樓的25米地中海式恆溫泳池和健身室等，度過一個的輕鬆寫意的假期。
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Family Fun海•陸•空食住玩住宿計劃(海洋公園)
$1,800（原價：$3,100）
- 免費升級至豪華客房一晚
- 海洋公園標準門票(成人 2 張及小童 1 張，有效期至2021年3月31日，不需預約登記)
- 回贈餐飲消費額 HK$1,200 於住宿期間使用
Family Fun海ꞏ陸ꞏ空食住玩住宿計劃(天際100)
$1,450（原價：$3,097）
- 免費升級至豪華客房一晚
- 天際100 標準門票(成人2張及小童1張，有效期至2021年4月30日)
- 回贈餐飲消費額 HK$1,200 於住宿期間使用
其他優惠
- 水療服務可享25％折扣優惠
- 免費享用健身室和25米長的空中恆溫泳池
- 免費使用Handy手機，包括無限使用本地通話服務、無限使用27個指定國家長途通話服務
帝苑酒店資訊
地址：九龍尖沙咀東部麼地道69號
電話：2721 5215
住宿計劃預訂:【按此】
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責任編緝：胡嘉儀