【酒店staycation】康得思酒店推快閃住宿優惠 798元起嘆高級房連早餐

▲ 798元起嘆高級房連早餐。

香港康得思酒店再度推出深受賓客歡迎「11月感謝祭」限定三天快閃住宿優惠，由11月18至21日期間，可以優惠價798港元起預訂客房連早餐、1,288港元起享受包括雙人住宿連米芝蓮星級食府明閣的精選晚宴，以及1,888港元起享受雙人住宿連「川」水療中心按摩療程。

「11月感謝祭」–客房連早餐快閃優惠

預訂日子：2020年11月18日晚上9時至11月21日晚上8時59分

住宿日子：2020年11月18日至12月30日（不適用於12月24至26日）

客房類型：



• 高級客房港幣798元起

• 高級豪華客房港幣898元起 (房間設置Nespresso 咖啡機)

• 貴賓客房港幣1,111元起 (連貴賓會禮遇 如早餐、小食、氣泡酒時段)

• 貴賓全景客房 港幣1,288元起 (連貴賓會禮遇 如早餐、小食、氣泡酒時段)

• 高級套房連廚房 港幣1,698元起 (連貴賓會禮遇 如早餐、小食、氣泡酒時段)

房價包括：



• 兩位客房住宿一晚

• 於The Place享用雙人早餐

• 11月内可享網上商店購物85折優惠 (不適用於現金券和11月感謝祭之產品)

• 餐飲7折優惠(包括房內消費)

• 免費享用24小時健身中心及頂層游泳池 (視乎政府規定)

• 免費享用PressReader閱報服務

責任編輯：鄺嫻