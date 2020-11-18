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【酒店staycation】康得思酒店推快閃住宿優惠 798元起嘆高級房連早餐

親子好去處 19:12 2020/11/18

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熱門 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

798元起嘆高級房連早餐。

香港康得思酒店再度推出深受賓客歡迎「11月感謝祭」限定三天快閃住宿優惠，由11月18至21日期間，可以優惠價798港元起預訂客房連早餐、1,288港元起享受包括雙人住宿連米芝蓮星級食府明閣的精選晚宴，以及1,888港元起享受雙人住宿連「川」水療中心按摩療程。

「11月感謝祭」–客房連早餐快閃優惠

預訂日子：2020年11月18日晚上9時至11月21日晚上8時59分

住宿日子：2020年11月18日至12月30日（不適用於12月24至26日）

客房類型：


•    高級客房港幣798元起
•    高級豪華客房港幣898元起 (房間設置Nespresso 咖啡機)
•    貴賓客房港幣1,111元起 (連貴賓會禮遇 如早餐、小食、氣泡酒時段)
•    貴賓全景客房 港幣1,288元起 (連貴賓會禮遇 如早餐、小食、氣泡酒時段)
•    高級套房連廚房 港幣1,698元起 (連貴賓會禮遇 如早餐、小食、氣泡酒時段)

房價包括：


•    兩位客房住宿一晚
•    於The Place享用雙人早餐
•    11月内可享網上商店購物85折優惠 (不適用於現金券和11月感謝祭之產品)
•    餐飲7折優惠(包括房內消費)
•    免費享用24小時健身中心及頂層游泳池 (視乎政府規定)
•    免費享用PressReader閱報服務

責任編輯：鄺嫻

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