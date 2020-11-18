灣仔修頓尖東公廁擬明年試行智能公廁　實時監察人流及氣味等數據

食物環境衞生署今日（18日）表示，一直透過多管齊下的策略提升其管理的逾800間公廁的設施及服務，並致力推廣公眾教育及加強監察督導工作，以提升公廁的整體衞生水平。此外，灣仔修頓中心公廁及山頂凌霄閣公廁經翻新工程後，預計將於年底前重新開放予市民使用。



行政長官在2018年《施政綱領》宣布，為食環署轄下使用率較高或在旅遊熱點的公眾廁所進行全面翻新工程。就旅遊景點附近的23間公廁，食環署會在今年年底前完成22間公廁的翻新或優化工程。財政司司長亦在2019至20年度《財政預算案》宣布增撥資源讓食環署分階段翻新其管理的公廁，預計開支超過6億元，涉及約240間公廁，當中在首兩個財政年度陸續展開翻新或優化工程的合共有91間，至今完成工程並啟用的合共有17間。

翻新或優化的公廁會加裝先進設施如感應式沖廁設備、感應式水龍頭及梘液機，另外一些公廁亦試用了結合梘液器和乾手機的一站式鏡櫃型洗手盆等。視乎情況，部分公廁亦會引入科技如納米空氣淨化技術、氧聚解空氣處理技術、臭氧技術及微藻綠牆系統等，以消除公廁異味及改善空氣質素。



為盡量減少對使用者影響，深水埗北河街街市各層廁所的工程須分階段進行；1樓廁所已在2019年12月完成工程並啟用，地下廁所現正進行的工程則預計在2021年年初完成，接下來便會推展2樓廁所的工程。署方考慮在已納入2020／21年度公廁翻新計劃的中西區港澳碼頭巴士總站公廁工程中採用裝配式設計。



廁所值勤室設施方面，食環署在約200間公廁的值勤室提供了枱櫈及儲物設施，並正積極跟進電源插座、通風（如鮮風、抽氣扇、風扇）及照明等設備，約60間公廁的值勤室已完成。此外，食環署在提升投訴管理資訊系統後，可加強對公廁投訴的監察和分析，並可配合運作需要以改善公廁的服務。另外，食環署透過「小型工程定單記錄系統」流動應用程式向工務部門提出維修要求，並監測維修進度，以加快公廁的維修流程。



為更有效善用資源和提升公廁服務質素，食環署正開發智能公廁系統雛型，透過實時監察系統收集人流、氣味、溫度及濕度等數據，並設訪客反饋系統收集使用者對公廁服務的意見，計劃明年第二季在灣仔修頓中心公廁及尖沙咀東公共運輸交匯處公廁開始試行。

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責任編輯：蘇文軒