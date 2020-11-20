葵青康健中心去年服務人次僅達目標55%　今年力推外展服務冀吸納會員

▲ 葵青地區康健中心公布，截至9月30日，總服務人次只有30,637，僅達預期55%（ 陳靜儀攝）

葵青地區康健中心營運至今已達1年2個月，去年9月成立之初以每年服務5.5萬人次為目標，惟中心公布，截至9月30日，總服務人次只有30,637，僅達預期55%；葵青安全社區及健康城市協會主席周奕希解釋指，落後是受到社會運動及新冠肺炎疫情影響，強調於未來一年能達標及追回落後感樂觀，因在疫情新常態下，中心將盡力保持開放，及會推出外展計劃，主動接觸更多居民。

▲ 葵青安全社區及健康城市協會主席周奕希強調，於未來一年服務人次能達標及追回落後感樂觀（ 陳靜儀攝）

全港首個由港府出資的葵青地區康健中心以提供基層醫療為主，其署理高級護理統籌主任楊健姿交代指，截至今年9月30日，共招收了7,214名會員，當中逾6成2為65歲以上長者，女性會員比例則約佔7成3；而中心在過去一年提供了四大項目服務予當區居民，包括認識及預防慢性疾病的免費活動與講座、提供予會員的健康篩查評估、經網絡醫生轉介參與的慢性疾病管理計劃及社區復康服務，總服務人次共有30,637；而自去年9月至今年9月，中心初步統計營運總支出約2,830萬元，當中包括員工薪酬、中心物資及復康器材等。

▲ 葵青地區康健中心社工馮翠嬋馮翠嬋亦透露，疫情期間，中心向經醫管局轉介的8名新冠肺炎康復者，提供心理治療師、營養師或物理治療師的支援服務。（ 陳靜儀攝）

楊健姿續指，中心6,379名會員接受健康風險評估後，有522人獲安排進行高血壓及糖尿的進階診斷，發現當中逾4成人均有前期糖尿，另有不足1成人更被確診患上糖尿病；楊舉例指，一名60歲婦女聲稱過往一向身體健康且從未求醫，但看見中心所派發的單張後嘗試接受診斷，始揭血糖指數高出正常水平達6倍，終於翌日馬上入院接受治療。

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中心社工馮翠嬋亦透露，疫情期間，中心向經醫管局轉介的8名新冠肺炎康復者，提供心理治療師、營養師或物理治療師的支援服務，康復者年齡介乎30多至70多歲，其中4人曾留醫深切治療部1至3個月不等，不過8人中僅2人為葵青區居民，符合資格成為中心會員。此外，中心亦有派人到區內部分出現確診者的大廈派發免費口罩。

▲ 葵青地區康健中心署理高級護理統籌主任楊健姿交代指，截至今年9月30日，共招收了7,214名會員，當中逾6成2為65歲以上長者，女性會員比例則約佔7成3（ 陳靜儀攝）

中心指，未來一年會投放不多於10萬元推出「安健社區」的外展計劃，涵蓋屋村及家庭、職場、校園及院舍，提供健康風險評估、血糖篩查、健康講座、痛症管理、職安運動及運動體驗活動等，鼓勵居民關注健康,並主動及早發現居民健康問題，目標為有10,300人參與。

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被問到本港疫情未止，未來一年是否有信心可追回每年服務5.5萬人次的目標，周奕希對此表示樂觀，因在疫情新常態下，中心將盡力保持開放，及推出外展計劃，以實質服務吸納更多會員。周又提到，中心成立早期僅有30多名職員，以護士離職率為高，最高峰時達9％至10％，當中少部分人回流至醫管局及到其他NGO工作，不過目前已增聘至約65名職員，僅剩一名物理治療師的空缺。

周奕希形容中心以提供基層醫療作定位屬「富挑戰性工作」，因港府還祈望融合其他元素，如公私營合作、醫社合作等，而市民亦習慣於公營醫療付較低的價錢，不過使用中心服務則要承擔較高金額，「但我們提供的是富質素的服務，如一站式流程，慢性病的管理，同普通科門診不同」。

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記者：鄧凱文