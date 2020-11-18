【流感高峰】7小學爆上呼吸道感染每間20人或以上有病徵　衞生防護中心收緊指引倡全校停面授7日

▲ 沙田培基小學外貌。（資料圖片）

連日有多間小學爆發上呼吸道感染，衞生防護中心最新數據顯示，本港一日再增38間學校院舍爆發上呼吸道感染，當中包括28間小學及1間中學，共有280人受影響。而小學爆發情況嚴重，7間小學更出現大型爆發，每日學校有20人出現病徵。

7間小學出現上呼吸道感染學童及教職員人數

嘉諾撒聖心學校私立部：30（包括1名教職員）

香港真光中學 （小學）：26

天主教柏德學校：31

聖愛德華天主教小學：21

基督教香港信義會深信學校：21

培基小學：20

元朗朗屏邨惠州學校：20

此外，喇沙小學及聖保羅男女中學附屬小學等多間小學，今日已宣布明日（19日）起暫停面授７日，詳情即看：【下一頁】

衞生防護中心宣布收緊停課指引，由早前建議學校安排涉事班別停課3日，擴至全校暫停面授課堂最少7日。

考慮到新冠肺炎疫情，以及近日錄得在學校爆發上呼吸道感染個案的情況，為謹慎起見，中心會為出現上呼吸道感染爆發個案的學校安排派發深喉唾液樣本瓶，為受影響班別的師生進行新型冠狀病毒檢測，並會建議於未獲得檢測結果前受影響學校停止面授課堂及活動不少於7日。

中心指，暫停面授7日的安排，適用於由今日開始被中心確立出現爆發個案的學校，中心會繼續評估個別個案爆發的情況，向有關學校或院舍作出相應的停課建議。

衞生署回覆表示，一般而言，若同一班別出現於4日內發病的3宗感染個案，便可視為上呼吸道感染爆發。

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責任編輯：馮琪雅