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【醫療事故】屯門醫院誤發多一倍薄血藥疑致8旬翁約3周後亡　死因庭要求翻查醫療紀錄始揭事件

社會 21:55 2020/11/18

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（經濟日報資料圖片）

屯門醫院發生醫療事故，一名82歲男病人早前於屯門醫院內科及老人科專科門診覆診後，錯誤獲發多一倍劑量的抗凝血藥華法林，病人約於一個月後於家中離世。事件因院方接獲死因裁判官要求，翻查病人臨床醫療紀錄始揭發事件，院方今日晚上與家屬會面交代並致歉，會成立根源分析委員會調查事件。

屯門醫院表示，10月底接獲死因裁判官要求，就一名7月4日於家中離世的82歲男病人提供醫療報告，院方整理醫療報告時，確認男病人於6月12日最後一次到屯門醫院內科及老人科專科門診覆診；因應病人當日的驗血報告，醫生計劃調低病人抗凝血藥華法林的劑量，並安排病人在1至2星期後，即約6月底返院抽血監察藥物效用，並在9月18日覆診。

不過屯門醫院翻查臨床資訊管理系統紀錄發現，當日實際處方予病人的藥物劑量，較原先預計劑量高出大約一倍，揭發有關藥物劑量問題。屯門醫院非常關注，今日晚上與死者家屬會面交代事件，表達深切歉意及慰問，並會全力配合死因裁判官的調查。

院方已將事件列為醫療風險警示事件，並向醫管局總辦事處通報個案，亦會成立根源分析委員會，詳細調查事件經過，以防止同類事件再次發生，並於8個星期內向醫院管理局總事處呈交報告。

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責任編輯：陳正怡

醫療事故 薄血藥 屯門醫院

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