港人均收入　2025料躋身全球10大

雖然香港經濟接連受挫，國際貨幣基金組織（IMF）預期，2025年本港人均收入將打入全球10大，澳門更會躍升為全球最富有。

彭博社剛按IMF的《世界經濟展望》報告數據推算，2025年香港經購買力調整後的本地生產總值（GDP PPP），將達72,455美元（約56.5萬港元），環球排第10，僅次美國的76,475美元。

年增長率3.9% 將達56萬

2000至2025年間，IMF預測香港人均收入的年增長率為3.9%，升約1.6倍，推高全球排名15名。老對手新加坡的年增長亦是3.9%，惟基數較高，2025年收入將為115,445美元，排名由第8升至第3。

屆時，澳門的人均生產總值將是140,447美元，歐洲的盧森堡、愛爾蘭、瑞士和挪威分列2、5、6和7。石化能源大國排名普遍下滑，卡塔爾由第2跌至第4，文萊退守第8，阿聯酋這舊一哥更將急瀉至第19。

25年間，中國人均收入將大增逾7.7倍，由2,889美元飈至25,307美元，全球排第70。中國一口氣趕過56個國家，包括20世紀初富裕程度數一數二的阿根廷，以及另一「金磚國」巴西，但仍居俄羅斯之後。

整體而言，亞洲發展中國家的表現冠全球，收入增加約5倍，7大工業國則由平均31,471美元，增逾1倍至64,582美元，增幅稍勝拉丁美洲及加勒比海、中東及中亞國家。

2025年 2000年 人均GDP購買力平價（美元） 排名 排名 排名變化 經濟體 2025年 2020年 2000年 年均變化 1 N/A N/A 澳門 $140,447 $58,931 N/A 5.9% 2 4 +2 盧森堡 $134,001 $112,875 $65,410 2.9% 3 8 +5 新加坡 $115,445 $95,603 $43,833 3.9% 4 2 -2 卡塔爾 $114,095 $91,897 $96,677 0.7% 5 16 +11 愛爾蘭 $112,201 $89,383 $31,987 5.2% 6 9 +3 瑞士 $78,445 $68,340 $40,537 2.7% 7 6 -1 挪威 $78,375 $64,856 $46,042 2.2% 8 3 -5 汶萊 $76,480 $61,816 $68,194 0.5% 9 11 +2 美國 $76,475 $63,051 $36,381 3.0% 10 25 +15 香港 $72,455 $58,165 $28,057 3.9% 28 30 +2 英國 $54,780 $44,288 $26,553 2.9% 32 29 -3 日本 $50,071 $41,637 $26,956 2.5% 70 126 +56 中國 $25,307 $17,206 $2,889 9.1%

彭博社分析IMF數據所得

責任編輯：姚沛鏞