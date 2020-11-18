港人均收入 2025料躋身全球10大
特寫 22:56 2020/11/18
雖然香港經濟接連受挫，國際貨幣基金組織（IMF）預期，2025年本港人均收入將打入全球10大，澳門更會躍升為全球最富有。
彭博社剛按IMF的《世界經濟展望》報告數據推算，2025年香港經購買力調整後的本地生產總值（GDP PPP），將達72,455美元（約56.5萬港元），環球排第10，僅次美國的76,475美元。
年增長率3.9% 將達56萬
2000至2025年間，IMF預測香港人均收入的年增長率為3.9%，升約1.6倍，推高全球排名15名。老對手新加坡的年增長亦是3.9%，惟基數較高，2025年收入將為115,445美元，排名由第8升至第3。
屆時，澳門的人均生產總值將是140,447美元，歐洲的盧森堡、愛爾蘭、瑞士和挪威分列2、5、6和7。石化能源大國排名普遍下滑，卡塔爾由第2跌至第4，文萊退守第8，阿聯酋這舊一哥更將急瀉至第19。
25年間，中國人均收入將大增逾7.7倍，由2,889美元飈至25,307美元，全球排第70。中國一口氣趕過56個國家，包括20世紀初富裕程度數一數二的阿根廷，以及另一「金磚國」巴西，但仍居俄羅斯之後。
整體而言，亞洲發展中國家的表現冠全球，收入增加約5倍，7大工業國則由平均31,471美元，增逾1倍至64,582美元，增幅稍勝拉丁美洲及加勒比海、中東及中亞國家。
|2025年
|2000年
|人均GDP購買力平價（美元）
|排名
|排名
|排名變化
|經濟體
|2025年
|2020年
|2000年
|年均變化
|1
|N/A
|N/A
|澳門
|$140,447
|$58,931
|N/A
|5.9%
|2
|4
|+2
|盧森堡
|$134,001
|$112,875
|$65,410
|2.9%
|3
|8
|+5
|新加坡
|$115,445
|$95,603
|$43,833
|3.9%
|4
|2
|-2
|卡塔爾
|$114,095
|$91,897
|$96,677
|0.7%
|5
|16
|+11
|愛爾蘭
|$112,201
|$89,383
|$31,987
|5.2%
|6
|9
|+3
|瑞士
|$78,445
|$68,340
|$40,537
|2.7%
|7
|6
|-1
|挪威
|$78,375
|$64,856
|$46,042
|2.2%
|8
|3
|-5
|汶萊
|$76,480
|$61,816
|$68,194
|0.5%
|9
|11
|+2
|美國
|$76,475
|$63,051
|$36,381
|3.0%
|10
|25
|+15
|香港
|$72,455
|$58,165
|$28,057
|3.9%
|28
|30
|+2
|英國
|$54,780
|$44,288
|$26,553
|2.9%
|32
|29
|-3
|日本
|$50,071
|$41,637
|$26,956
|2.5%
|70
|126
|+56
|中國
|$25,307
|$17,206
|$2,889
|9.1%
彭博社分析IMF數據所得
責任編輯：姚沛鏞