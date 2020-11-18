【醫生人手】立法會通過制訂輸入海外醫生機制無約束力動議　多個醫生組織認為非對症下藥

▲ 醫學會會長蔡堅指，海外即使是英國部分學院專科，亦非獲本港醫專認受，認為海外醫生來港執業先考執業試，可確保非本地醫生至少合水平。(經濟日報資料圖片)

立法會今(18日)通過制訂輸入非本地醫生機制的無約束力動議。議案在分組點票下，以37票贊成、2票反對、1票棄權獲得通過，投下反對票的是醫學界陳沛然及熱血公民鄭松泰。



今次是自去年6月以來，立法會首次辯論無約力議員議案。食物及衞生局局長陳肇始指，教資會的醫科生培訓學額已增9成，在2019至2022年，每年增60個醫科生培訓學額，料未來5年有逾2,000名醫科畢業生，成為註冊醫生。



立法會通過無約束力動議 制訂輸入非本地醫生機制 ，詳情即看，【下一頁】

醫學會會長蔡堅指，海外即使是英國部分學院專科，亦非獲本港醫專認受，認為海外醫生來港執業先考執業試，可確保非本地醫生至少合水平；又提到新加坡因應人口大增令醫生不足，故需從海外獲認可的醫學院醫生免實習到當地執業，惟香港未見有此情況，且現時每年有500個醫科生畢業，憂日後會變作人手過盛。

醫護誠信同行主席林哲玄認為，本港「帳面」上醫生比例的確較其他地區少，惟未來本地受訓醫生會增加，專科醫生比例亦不少，質疑公立醫院診症輪候時間長，並非只加公立醫生就可解決，仍有病床不足等問題，應將病人盡快轉入社區基層醫療處理。

至於新加坡容許列載認可名單的海外醫生免試到當地執業，林哲玄解釋，認可名單實際運作有困難，「名單列多少間？如何選擇？依隨排名第二年或會有不同」；而現時已有「有限度註冊」引入非本地醫生於公院工作，由醫管局經面試後，再向醫委會提出申請，已有雙重保障，如需取得執照，就需先考執業資格試才可於港行醫，「如果免試，會對醫生水平控制有擔憂」。

公共醫療醫生協會會長馬仲儀亦稱，本港醫療需求及人口老代問題癥結不只在醫生，醫護、專職醫療、支援工作人員，以至醫院病床、診症空間亦不足，即使引入海外醫生，亦解決不到現時問題；又提到公院醫生流失率早於去年底至今回落，且新增醫科生學額效果已現，受疫情影響部分私家醫生亦無「生意」，認為透過公私營協作協調公私營醫生人手，較引入外來醫生更具彈性。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2



記者：陳正怡