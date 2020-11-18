【開心速遞】TVB資深藝員劉素芳病逝　演《愛回家》大芬姐為觀眾熟悉

▲ 《愛·回家之開心速遞》演大芬姐的資深女藝人劉素芳病逝。

在《愛·回家之開心速遞》演大芬姐的資深女藝人劉素芳，今日（11月18日）晚上傳出病逝消息。

據悉，劉素芳在本月5日已因病去世，因為疫情關係，劉素芳家人免麻煩親朋摯友，已經低調為她安排後事及火化。在今日，劉素芳丈夫在WhatsApp群組通知朋友有關太太病逝消息。

音樂人陸顥仁今天約在晚上10時半，代劉素芳丈夫在社交平台公布劉素芳的死訊，寫道：

剛收到素芳丈夫親自告知沉痛的消息 香港演藝人-劉素芳小姐

因病在11月5日與世長辭,隨即家人已經將她安排好後事及火化.

因疫情關係,避免麻煩親朋摯友.

其丈夫同意下,現在正式向外公佈,本人希望各位留言悼念好友.

此致

陸顥仁

劉素芳是麗的藝員訓練班出身，是第一代六合彩女主持，主持過《新貓頭鷹時間》，並曾參演劇集《大地恩情》等。另外，她亦是黃夏蕙的契女。

劉素芳於早年加盟TVB，近期最為觀眾認識的演出，是在《愛·回家之開心速遞》演島大食堂職員大芬姐。

因為劇中的大芬姐自稱為「島大馮盈盈」，所以其中一集單元更由真的馮盈盈參演，飾演大芬姐姪女。