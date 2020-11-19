【私隱專員專訪】鍾麗玲︰市民生活科技化保私隱挑戰大　盼私隱例修訂可踏前一步

▲ 新任個人資料私隱專員鍾麗玲相信，未來5年在公署的工作將極具挑戰性。（林宇翔攝）

互聯網科技發展迅速，於網上平台進行個人登記、付款程序等日趨普及，機構和企業收集市民個人資料將有增無減。新任個人資料私隱專員鍾麗玲認為，疫下市民生活都已「科技化」，相信未來公眾私隱問題與生活息息相關，或涉更多社會層面，並跟科技難以脫離關係。

她料任內工作挑戰大，並需吸納更多新思維；又盼可將修訂《私隱條例》工作踏前一步，爭取公署具有舉證、調查及檢控等權力。

9月正式履新的鍾麗玲接受TOPick專訪時表示，互聯網和資訊科技發展一日千里，進入了大數據及人工智能（AI）的年代，個人私隱議題變得重要，亦不簡單，她相信未來5年在公署的工作將極具挑戰性。

爭取私隱署 獲更多法定權力

《私隱條例》生效至今已24年，曾於2012年進行修訂，但仍被批欠缺阻嚇力，而個人資料私隱公署亦一直被指權力有限。鍾麗玲希望可在任期內審視現行法例的不完善之處，並將修例工作踏前一步，賦予公署更多法定權力，

例如舉證、刑事調查、提出檢控等，尤其針對『起底』有關的行為。

她解釋，全球的生活因為新冠肺炎疫情而被迫「科技化」，而科技發展亦徹底改變市民的生活，過往在現實世界進行的活動，例如會議、購物、銀行戶口的開立等，都已轉移至網上世界，但同時引發了不少私隱及收集個人資料問題，也帶來憂慮，她相信未來需要更多新思維去解決。

鍾麗玲指，日我常愛跳舞減壓；又稱讚同事不時提出「貼地」建議，詳情即看：【下一頁】

▲ 科技發展亦徹底改變市民的生活。（經濟日報資料圖片）

學生申報健康 向學校發指引

鍾麗玲舉例，全港學校9月起陸續復課，不少學校都會要求教職員及學生填寫健康申報，公署有就收集及使用教職員及學生個人資料安排，向學校及辦學團體發出指引，提醒學校需注意的事項，

學生多屬未成年人士，收集他們的資料比較敏感，要小心處理，例如資料保存的保安，不可容易遭人下載；一旦有學生或教職員染疫，都不宜全面披露當事人姓名、身體狀況等，以保障事主私隱。

鍾麗玲認為，未來科技與私隱難以脫離關連，公眾私隱與生活同樣息息相關，預期將有一些重要的私隱議題需要處理，

私隱保障再不單純是你與我之間的問題，而是牽涉整個社會的事宜。

她提及，政制及內地事務局正就修例進行研究，有關建議將由立法會政制事務委員會討論，具體時間表仍有待政府的工作。

▲ 鍾麗玲希望可在任期內修例工作踏前一步。（林宇翔攝）

法例下人人平等 無政治考量

鍾麗玲屬政府首次委任現職首長級官員出任私隱專員，外界曾有聲音擔心她會以保障私隱為名，作政治打壓。她回應稱，出任私隱專員的角色是執行《私隱條例》，在法例下會一視同仁，人人平等，強調當中無任何政治考量，亦看不到可如何打壓任何人。

隨港人對保護私隱的警覺性愈來愈高，私隱署的工作亦增多，今年已增聘了逾10名律師、助理個人資料主任、個人資料助理等，負責公署教育、公關及研究調查工作等；亦因應疫情正加聘多4人，為期一年。鍾麗玲說，只要符合應徵條件，歡迎不同背景的人士加入公署，包括科技界人士。

▲ 鍾麗玲在另一專訪中曾提及，身份證號碼易遭他人作不法用途，提醒企業如非必要勿索取。（經濟日報資料圖片）

鍾麗玲首度接受傳媒訪問，在TOPick專訪中認為，個人資料被「武器化」，過去一年多的「起底」情況令人痛心，籲公眾勿害人害己因一時之氣犯案。有關報導詳情即看：【下一頁】

鍾麗玲在專訪中亦提及，身份證號碼易遭他人作不法用途，提醒企業如非必要勿索取，詳細即看：【下一頁】

個人資料私隱專員公署擬夥教育機構製作教材，教學生尊重私隱，詳細即看：【下一頁】

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記者：陳曉瑩