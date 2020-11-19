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【私隱專員專訪】愛跳舞減壓　鍾麗玲讚同事提「貼地」建議

社會 07:01 2020/11/19

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熱門 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

鍾麗玲表示，喜歡做運動減壓。（林宇翔攝）

疫情下港人生活壓力及工作量增加，私隱專員工作壓力也不少，如何減壓？新任個人資料私隱專員鍾麗玲說日常會勤多做運動紓壓，而跳舞更是她的最佳減壓方式。她已習舞逾10年，偏愛森巴及綜合舞蹈（Body Jam）。

鍾麗玲表示，市民生活科技化，保障私隱挑戰大，盼《私隱條例》修訂工作可再踏前一步，詳情即看：【下一頁】

個人資料私隱公署內有眾多年輕同事，令她也自覺年輕了，而同事在工作上提供了不少「貼地」建議，更有助將更多新思維帶入公署。

多年輕同事　新思維推動工作

鍾麗玲表示，受疫情影響，今年都減少外出，為保持身心健康及減輕工作壓力，她喜歡做運動，不論跑步、游泳、瑜伽、拉筋、跳舞等都會參與。她透露，已習舞逾10年，較鍾情森巴及綜合舞蹈，笑言當初單純為減壓而嘗試跳舞，結果在音樂的帶動下，令她感覺更輕鬆，自始舞蹈就成為她的減壓良伴。

她續指，上任至今超過一個月，已習慣私隱專員及公署的工作，更形容公署有不少年輕同事，讚揚他們在宣傳教育工作上的建議、設計等都非常「貼地」，與他們相處，也令自己感覺年輕了，有信心公署日後會有更多新思維推動工作。

鍾麗玲首度接受傳媒訪問，在TOPick專訪中認為，個人資料被「武器化」，過去一年多的「起底」情況令人痛心，籲公眾勿害人害己因一時之氣犯案。有關報導詳情即看：【下一頁】

鍾麗玲在專訪中亦提及，身份證號碼易遭他人作不法用途，提醒企業如非必要勿索取，詳細即看：【下一頁】

個人資料私隱專員公署擬夥教育機構製作教材，教學生尊重私隱，詳細即看：【下一頁】

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記者：陳曉瑩

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