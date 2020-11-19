【缺德阿伯】茶樓阿伯直接茶壺對嘴飲茶恐播毒　網民憂：間間酒樓都唔洗茶壺

▲ 茶樓阿伯直接茶壺對嘴飲茶恐播毒。

新冠肺炎疫情持續更應保持衛生！有網民在茶樓目擊一名阿伯飲茶時，直接在茶壺嘴飲茶，令人擔心衛生問題。

網民於Facebook群組「秀茂坪吹水區」圖文並茂發帖，指自己陪家中老人家飲茶時，驚見一名阿伯直接在茶壺嘴飲茶，直斥「離晒大譜，點可能冇菌啊。」

▲ 茶樓阿伯直接茶壺對嘴飲茶。(圖片來源：秀茂坪吹水區)

她指日後飲茶是否需要出動私家茶壺，亦呼籲大家於自己屋村飲茶時，都要記得洗乾淨茶壺，會更安全。

一眾網民見到阿伯的離譜行為，紛紛指責阿伯無衛生常識、無公德心：「隔夜飯都嘔埋出嚟」、「個壺冇洗就真係大鑊，想嘔」、「離曬譜！！！ 太邋遢啦，恐怖呀！」。

亦有很多網民指，茶樓基本上不會徹底清洗茶壺：「間間酒樓都唔洗茶壺㗎喎，上一張枱用完下一張枱就用」、「個壺倒左d茶，換d新茶熱水，當唔當洗左？」、「沖下就算，邊會洗，而且無咩人洗個嘴。」

同時不少網民也分享自己的經歷，見過「有大叔將食完的骨頭殘渣，掉落茶壺裏面」、「曾經見過有人吐痰落去茶壺」。

同場加映，新冠病毒存活時間及日常活動感染風險：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣