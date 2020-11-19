【網上巿集】TRAVELPOP全港首個網上旅遊市集　以舊旅行回憶贏免費機票星級酒店住宿

▲ 遊牧爆⾕推出全港首個線上旅遊巿集，集合了多個世界各地攤位，搜羅各地熱⾨好去處和旅⾏⼿信。（相片Travelpop）

2020快過去了，出行旅遊彷彿遙遙無期。遊牧爆谷推出全港首個線上旅遊巿集，集合了多個世界各地攤位，搜羅各地熱門好去處和旅行手信，實行為旅遊迷一解心癮。

▲ （相片：Travelpop）

今年的遊牧市集主題為「喚醒好奇 異度出發」，設有7個世界各地攤位，括「悠閒泰國」、「日本風情」、「品味台灣」、「悠然澳洲」、「韓流想象」、「發現德國」及「七大奇蹟之2021旅行清單」，帶來13個國家的體驗。

46折住星級泰國酒店

一如概往，同場亦有超筍旅遊優惠，多間酒店、航空公司、醫療等推出市集限定優惠，例如低至46折便可入住星級泰國酒店，不少還提供多項專享待遇，部份更可以免費取消。

▲ （相片：Travelpop）

「未來旅行兌換站」是其中一大賣點，鼓勵旅人分享舊日獨特旅行回憶。只需寫下對下一段旅程的期望，再上載舊有紙本回憶如登機證、入場門票等，即有機會贏取免費機票及星級酒店住宿。

直播泰菜廚房工作坊

另外，市集期間晚上9時，更安排了豐富的網上直播活動，包括「Connie媽媽泰菜廚房」工作坊、「眼睛去旅行」分享，「小編試食大會」以及有獎問答遊戲「旅遊智慧王」，與其他旅遊愛好者互動，重拾旅遊的感覺。

▲ （相片：Travelpop）

最後當然不能錯過來自世界各地的手信，買滿$500更可獲得巿集限定「Remove before flight」航空鑰匙扣乙個，數量有限，換完即止。

遊牧巿集「喚醒好奇 異度出發」

日期：11月21日至12月4日

網址：market2020.travelpop.hk（11月21日開放）

記者：陸明敏