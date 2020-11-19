  • 26°C
香港時間 : 20201119日 (四) 11:26
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網上巿集】TRAVELPOP全港首個網上旅遊市集　以舊旅行回憶贏免費機票星級酒店住宿

休閒消費 10:53 2020/11/19

分享：

熱門 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

遊牧爆⾕推出全港首個線上旅遊巿集，集合了多個世界各地攤位，搜羅各地熱⾨好去處和旅⾏⼿信。（相片Travelpop）

2020快過去了，出行旅遊彷彿遙遙無期。遊牧爆推出全港首個線上旅遊巿集，集合了多個世界各地攤位，搜羅各地熱門好去處和旅行手信，實行為旅遊迷一解心癮。

（相片：Travelpop）

今年的遊牧市集主題為「喚醒好奇 異度出發」，設有7個世界各地攤位，括「悠閒泰國」、「日本風情」、「品味台灣」、「悠然澳洲」、「韓流想象」、「發現德國」及「七大奇蹟之2021旅行清單」，帶來13個國家的體驗。

46折住星級泰國酒店

一如概往，同場亦有超筍旅遊優惠，多間酒店、航空公司、醫療等推出市集限定優惠，例如低至46折便可入住星級泰國酒店，不少還提供多項專享待遇，部份更可以免費取消。

（相片：Travelpop）

「未來旅行兌換站」是其中一大賣點，鼓勵旅人分享舊日獨特旅行回憶。只需寫下對下一段旅程的期望，再上載舊有紙本回憶如登機證、入場門票等，即有機會贏取免費機票及星級酒店住宿。

直播泰菜廚房工作坊

另外，市集期間晚上9時，更安排了豐富的網上直播活動，包括「Connie媽媽泰菜廚房」工作坊、「眼睛去旅行」分享，「小編試食大會」以及有獎問答遊戲「旅遊智慧王」，與其他旅遊愛好者互動，重拾旅遊的感覺。

（相片：Travelpop）

最後當然不能錯過來自世界各地的手信，買滿$500更可獲得巿集限定「Remove before flight」航空鑰匙扣乙個，數量有限，換完即止。

遊牧巿集「喚醒好奇 異度出發」

日期：11月21日至12月4日

網址：market2020.travelpop.hk（11月21日開放）

記者：陸明敏

相關文章

【我要去旅行】日本多啦A夢博物館登陸Google Map　網上免費睇全館展覽【內附連結】
12:22 2020/11/02
【我要去旅行】日本多啦A夢博物館登陸Google Map　網上免費睇全館展覽【內附連結】
【日本新事】關東區最大型燈飾展聖誕開催　東京讀賣樂園650萬盞燈泡光影浪漫Show
11:27 2020/11/13
【日本新事】關東區最大型燈飾展聖誕開催　東京讀賣樂園650萬盞燈泡光影浪漫Show
【日本新事】實物原大可動RX-78初代高達　橫濱高達主題園區12月13日開幕
11:49 2020/11/17
【日本新事】實物原大可動RX-78初代高達　橫濱高達主題園區12月13日開幕
旅遊資訊 旅遊行程 機票 疫情 酒店 住宿 航空 泰國 德國 台灣

最高瀏覽

【使徒行者3】TVB綠葉謝可逸背女友謝文欣出軌　搭上有錢貴婦疑「奉子成婚」
09:54 2020/11/18
【使徒行者3】TVB綠葉謝可逸背女友謝文欣出軌　搭上有錢貴婦疑「奉子成婚」
【開心速遞】TVB資深藝員劉素芳病逝　演《愛回家》大芬姐為觀眾熟悉
23:49 2020/11/18
【開心速遞】TVB資深藝員劉素芳病逝　演《愛回家》大芬姐為觀眾熟悉
【出軌男友】失婚CEO搭上《使徒行者3》綠葉　方潔盈疑懷孕致謝可逸背叛女友
11:09 2020/11/18
【出軌男友】失婚CEO搭上《使徒行者3》綠葉　方潔盈疑懷孕致謝可逸背叛女友