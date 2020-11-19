【兒童健康】12歲男童打波摔傷睪丸扭轉劇痛　拒做手術翌日發黑壞死須切除

▲ 男童打籃球摔倒，致睪丸扭轉壞死。

做運動也要注意安全，近日深圳一名12歲男童與同學打籃球時不慎摔倒，下體愈來愈疼痛，家人帶他去求醫，證實患上「睪丸扭轉」，惟男童表示自己疼痛減退，家人便帶他回家沒做手術，最終病情惡化，至翌日再度求醫時，其中一邊睪丸已壞死，需要動手術切除。

據中國媒體報道，近日深圳12歲男童小楓與同學打籃球，投籃時重心不穩，不慎摔了一跤，下體隱隱作痛。家人當日帶他去醫院檢查，醫生診斷小楓有睪丸扭轉，建議立即做手術。

不過，小楓當時覺得疼痛感減弱，家人以為病情好轉，便拒絕做手術，帶他回家。回家後，小楓爸爸拿毛巾給兒子熱敷，之後休息睡覺。不料，翌日小楓發現左側睪丸脹大了兩三倍，腫如「鴨蛋」，輕輕一碰已非常疼痛。

睪丸扭轉540度壞死

家人見狀再次帶他前往醫院求診，深圳市兒童醫院泌尿外科副主任尹鑒淳醫生檢查後發現，男童左側睪丸扭轉了540度，已經發黑壞死，只能以手術切除，雖然手術後小楓的康復良好，但失去一顆睪丸，有機會影響他將來的生育能力。

尹醫生指，所講睪丸扭轉，是指睪丸上面有一根像繩索一樣的精索會扭轉「打結」，令血液無法通過供應營養和運走代謝廢物的血管，一般超過12小時後就會缺血壞死。而男童的睪丸本身就有異常情況，不正常的睪丸會像鐘擺，因此容易扭轉。

出現睪丸扭轉後若能在4至6小時內復位，大多能保住睪丸，若在6至12小時內處理，睪丸的存活率亦有約7成，12至24小時內處理，其存活率驟降至20%，若24小時內沒處理，睪丸基本上無存活可能。

醫生提醒，睪丸扭轉一段時間後可能會有緩解期，家長切勿以為情況好轉，其實是缺血太久，睪丸上的神經開始壞死，是病情惡化的表現。

4種情況誘發睪丸扭轉

尹醫生指，任何年紀的男性都可能發生睪丸扭轉，而青春期前後及新生兒時期較高發。以下4種情況都有機會誘發睪丸扭轉：

陰囊外傷（如碰撞、被踢、被打等）

劇烈運動如跳繩、跑跳等

睡夢中突然翻身旋轉或提睪肌收縮不協調

環境溫度下降，導致提睪肌收縮，睪丸上提取暖時受力不協調

睪丸扭轉發病突然，通常為一側陰囊突發性劇痛，接近9成病人同時有噁心、嘔吐情況。若出現以下情況，應盡快就醫：

陰囊紅腫、疼痛

睪丸扭轉早期，會伴隨下腹痛或腹痛、嘔吐

腹股溝紅​​腫痛、陰囊空虛

走路兩條腿岔開、跛行

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王明芳