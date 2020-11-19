【新冠肺炎】消息：新增約12宗確診個案　包括2宗本地源頭不明個案

▲ 消息指今日新增約12宗確診個案。

本港新冠肺炎疫情持續，消息指今日（19日）新增約12宗確診個案，包括2宗本地源頭不明個案。衞生署及醫管局下午將召開疫情記者會交代有關情況。

昨日（18日）新增的9宗確診個案，3宗涉及本地感染個案，包括一名76歲居沙田愉田苑愉澤閣的的士司機，另有一人涉與早前確診夜更保安員的50歲同事，同於莊士倫敦廣場工作，擔任早更保安員。

新增一宗感染源頭不明個案，涉及第5479宗確診的76歲的士司機。11月10日出現咳嗽，11月16日出現氣喘，同日到威爾斯親王醫院求醫並入院。病人最後一日上班日期為11月16日。詳情即看：【下一頁】

另外，政府推出的「回港易計劃」昨日亦起接受預約，讓身在廣東省或澳門的香港居民在符合第599C章第12及12A條的所有指明條件下，免去返港須接受14天強制檢疫的安排，而成功取得預約名額的香港居民，必須按預約的指明日期以及指定口岸回港。有關申請辦法，即看：【下一頁】

政府昨日亦刊登憲報，修訂《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）及《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），並宣布會將《旅館業條例》下所指的旅館(包括酒店)納入表列處所，並限制一間房內最多4人(同住家庭除外)聚集，法例修訂將於明日（20日）生效。詳情即看：【下一頁】

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記者：郭詩詩