【疑‧媽】驚慄片《Run》香港譯名被讚有創意　網民接力玩食字成「疑媽宇宙」

▲ 《疑‧媽》戲名令網民發揮無限創意！

荷里活片《疑‧媽》（Run）因為香港戲名玩食字引起熱話，此驚慄電影由金球獎視后莎拉寶森（Sarah Paulson）主演，講一個控制慾極強大的媽媽，終日對女兒終日疑神疑鬼，影片將在香港上映，而香港譯名《疑‧媽》大玩食字，不但令網民大讚，隨即在網上掀起食字慾，為電影大玩接龍，發揮創意片名。

《疑‧媽》由口碑載譽的《人肉搜尋》（Searching）導演兼編劇安尼遜查格提（Aneesh Chaganty）新作，故事圍繞扭曲的母女親情。

▲ 《疑‧媽》香港戲名玩食字。

電影在美國權威影評綜合網ROTTEN TOMATOES極罕100%好評推介，將於12月7日香港上映。

而港譯片名《疑‧媽》被網民大讚簡單直接又創意無限，有網民更指戲名是否笑片，惹起話題，引來網民熱烈討論，更觸發了創意積極為電影改名。

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因戲中關於對疑心重媽媽如何操控女兒，因此網民提議如有前傳或續集，相信可以叫《孤‧媽》或《孤‧姐》，又有網民索性改做《姨媽跟》、《M到》、《疑家‧加屍》。

其後大量食字戲名接力出籠，包括《疑媽到》、《疑媽亭》、《疑媽跟》，以至發展出家族表：如《疑‧婆》、《孤‧姐》、《疑‧丈》、《扣‧父》、《枷‧姐》，成功造到未上映先轟動。