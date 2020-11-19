【棋盤人生】從《后翼棄兵》悟出棋盤人生 鄭丹瑞專欄：做人好多時就係要先蝕底

▲ 《后翼棄兵》最近大受歡迎。

最近，在損友吹水群組中，大家都在互相追問：「你睇咗《后翼棄兵》（The Queen's Gambit）未？」「講乜嘢㗎？」第一個作出反應的是損友甲。好事之徒好心介紹劇情：「講國際象棋。」損友甲追問：「聽個名都唔知講乜！何謂『后翼棄兵』？」「國際象棋好講求開局第一步，十分重要；Gambit就係開局其中一着，一開局先犧牲自己一子，作為取得後來優勢嘅布局。」

好事之徒因為這套劇而上網學習國際象棋，認為自己略有小成，向損友甲解釋，損友甲嗤之以鼻：「我連中國象棋都未識玩，更加唔識國際象棋！」其餘損友懶理他的反應，繼續興致勃勃地討論劇情，最引人入勝的是，每個損友對這套劇都有自己的一番感受。

「個女主角好似我嘅性格。」損友丙說。「我識一個人，好似個女主角嘅人生。」人人談得起勁，而且總有一個跟女主角拉上關係的故事。「根本就同識唔識玩國際象棋無關。」損友丁揶揄損友甲。

「差啲走寶。」過不了兩日，損友甲在手機吹水群組上，打了這四個字，然後再追加：「尋晚一口氣睇晒咁多集，好睇！原來係唔需要識得玩國際象棋都可以睇得明嘅，多謝損友推介。做人好多時就係要先蝕底，at the end of the day，先至可以要對方百倍奉還。」損友甲又有他對《后翼棄兵》的獨特看法。一套劇，引發大家不同的想像，相當有趣。

全文刊於《經濟日報》，原題為「后翼棄兵」