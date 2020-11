【棋盤人生】從《后翼棄兵》悟出棋盤人生 鄭丹瑞專欄：做人好多時就係要先蝕底

▲ 《后翼棄兵》最近大受歡迎。

最近,在損友吹水群組中,大家都在互相追問:「你睇咗《后翼棄兵》(The Queen's Gambit)未?」「講乜嘢㗎?」第一個作出反應的是損友甲。好事之徒好心介紹劇情:「講國際象棋。」損友甲追問:「聽個名都唔知講乜!何謂『后翼棄兵』?」「國際象棋好講求開局第一步,十分重要;Gambit就係開局其中一着,一開局先犧牲自己一子,作為取得後來優勢嘅布局。」

好事之徒因為這套劇而上網學習國際象棋,認為自己略有小成,向損友甲解釋,損友甲嗤之以鼻:「我連中國象棋都未識玩,更加唔識國際象棋!」其餘損友懶理他的反應,繼續興致勃勃地討論劇情,最引人入勝的是,每個損友對這套劇都有自己的一番感受。

「個女主角好似我嘅性格。」損友丙說。「我識一個人,好似個女主角嘅人生。」人人談得起勁,而且總有一個跟女主角拉上關係的故事。「根本就同識唔識玩國際象棋無關。」損友丁揶揄損友甲。

「差啲走寶。」過不了兩日,損友甲在手機吹水群組上,打了這四個字,然後再追加:「尋晚一口氣睇晒咁多集,好睇!原來係唔需要識得玩國際象棋都可以睇得明嘅,多謝損友推介。做人好多時就係要先蝕底,at the end of the day,先至可以要對方百倍奉還。」損友甲又有他對《后翼棄兵》的獨特看法。一套劇,引發大家不同的想像,相當有趣。

