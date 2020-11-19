  • 28°C
香港時間 : 20201119日 (週四) 13:41
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【回港易】「回港易」計劃接受預約　首日近9000人申請免14天檢疫回港

社會 11:20 2020/11/19

分享：

熱門 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

「回港易」計劃昨日（18日）起接受預約。

「回港易」計劃昨日（18日）起接受預約，讓身在廣東省或澳門的香港居民在符合條件下，免去返港須接受14天強制檢疫的安排。政府今早（19日）回覆TOPick查詢時表示，計劃首日的預約人數逾8,900人。

首批回港易計劃的名額昨日上午9時起開放，接受11月23日至11月29日期間的回港預約，港府表示，首日有超過8900人預約申請，當中約7800人擬使用深圳灣口岸，1160人擬使用港珠澳大橋香港口岸。有關計劃的網上預約系統及預約詳情及辦法，即看：【下一頁】

計劃之下，深圳灣口岸的名額為每天3,000個，而港珠澳大橋香港口岸則為每天2,000個。名額會以先到先得形式分配，任何年滿18歲身在廣東省或澳門的香港居民，可在上述預約系統開放的時間進行預約。成功取得預約名額的人士，必須按預約的指明日期以及指定口岸回港，並需符合《若干到港人士強制檢疫規例》(《規例》)（第599C章）第12(2)條的所有指明條件，否則在抵港後可能仍須接受14天強制檢疫的安排。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：郭詩詩

相關文章

衞生署籲爆發上呼吸道感染學校停課7天　喇沙、聖保羅男女附小及聖保祿天主教等小學全校停面授
15:37 2020/11/18
衞生署籲爆發上呼吸道感染學校停課7天　喇沙、聖保羅男女附小及聖保祿天主教等小學全校停面授
【缺德阿伯】茶樓阿伯直接茶壺對嘴飲茶恐播毒　網民憂：間間酒樓都唔洗茶壺
今日 09:57
【缺德阿伯】茶樓阿伯直接茶壺對嘴飲茶恐播毒　網民憂：間間酒樓都唔洗茶壺
【氧有多貴】肺炎入住私院3日氧氣費超過2萬元 莫樹錦醫生：私院謀取暴利不應該
今日 10:36
【氧有多貴】肺炎入住私院3日氧氣費超過2萬元 莫樹錦醫生：私院謀取暴利不應該
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 深圳灣

最高瀏覽

【使徒行者3】TVB綠葉謝可逸背女友謝文欣出軌　搭上有錢貴婦疑「奉子成婚」
09:54 2020/11/18
【使徒行者3】TVB綠葉謝可逸背女友謝文欣出軌　搭上有錢貴婦疑「奉子成婚」
【開心速遞】TVB資深藝員劉素芳病逝　演《愛回家》大芬姐為觀眾熟悉
23:49 2020/11/18
【開心速遞】TVB資深藝員劉素芳病逝　演《愛回家》大芬姐為觀眾熟悉
【出軌男友】失婚CEO搭上《使徒行者3》綠葉　方潔盈疑懷孕致謝可逸背叛女友
11:09 2020/11/18
【出軌男友】失婚CEO搭上《使徒行者3》綠葉　方潔盈疑懷孕致謝可逸背叛女友