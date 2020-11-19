【回港易】「回港易」計劃接受預約　首日近9000人申請免14天檢疫回港

▲ 「回港易」計劃昨日（18日）起接受預約。

「回港易」計劃昨日（18日）起接受預約，讓身在廣東省或澳門的香港居民在符合條件下，免去返港須接受14天強制檢疫的安排。政府今早（19日）回覆TOPick查詢時表示，計劃首日的預約人數逾8,900人。

首批回港易計劃的名額昨日上午9時起開放，接受11月23日至11月29日期間的回港預約，港府表示，首日有超過8900人預約申請，當中約7800人擬使用深圳灣口岸，1160人擬使用港珠澳大橋香港口岸。有關計劃的網上預約系統及預約詳情及辦法，即看：【下一頁】

計劃之下，深圳灣口岸的名額為每天3,000個，而港珠澳大橋香港口岸則為每天2,000個。名額會以先到先得形式分配，任何年滿18歲身在廣東省或澳門的香港居民，可在上述預約系統開放的時間進行預約。成功取得預約名額的人士，必須按預約的指明日期以及指定口岸回港，並需符合《若干到港人士強制檢疫規例》(《規例》)（第599C章）第12(2)條的所有指明條件，否則在抵港後可能仍須接受14天強制檢疫的安排。

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記者：郭詩詩