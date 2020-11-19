【食不安心】網民食火龍果驚見生猛蛆蟲蠕動　專家教一招揀無蟲火龍果

▲ 網民食火龍果驚見生猛蛆蟲蠕動。

火龍果含豐富膳食纖維能促進排便，是不少女士愛食的水果之一。不過，食火龍果前最好望清楚果肉有沒有異物。有台灣網民分享，進食紅色火龍果前，驚見不少生猛的白色蛆蟲蠕動，嚇得留下心理陰影。

網民於《Dcard》發帖，指自己放工後，本來正打算吃爸爸切好的紅色火龍果，並拍了限時動態準備大啖享用，結果正在吃第一塊火龍果時，發現第2塊火龍果有些奇怪的「白色東西」，拿近仔細一看：

我已經在旁邊吐了⋯

從影片及照片看到，有不少白色的蛆蟲在紅色的果肉中蠕動。網民指自己已經對火龍果留下陰影，建議大家進食前一定要看清楚！

還會動……拜託真的不要再動了……

帖文引起網民熱議，紛紛指十分嘔心，以後不敢再吃火龍果：「我喜歡吃白色的不是更危險」、「火龍果要吃紅的，白的連蟲都吃下肚了也不知道！」、「他很有活力呢」。

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亦有網民分享自己也見過火龍果肉中有蟲，並分享照片，看來情況常見：「我不小心吃過更大更肥的」、「我之前也遇過！！一切開就看到好幾隻，刀子直接被我丟飛出去。」

果農一招教揀無蟲火龍果

有台灣果農黃志湧曾接受台媒訪問時指出，火龍果肉之所以有蟲，應是被果實蠅叮咬後產卵，繼而在果肉內出現白色幼蟲。當果實進入成形階段，如沒有把火龍果套袋，就有機會招致果蠅叮咬。

他建議消費者選購火龍果時，可注意果皮上有沒有凸起的咖啡色圓點，如有就可能已遭蟲咬，盡量挑選表皮光滑的火龍果，會較有品質保障。

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責任編輯：羅嘉欣