【精神寄托】黃芷晴帶爸爸學製蠟燭　黃日華把作品放亡妻靈位前

▲ 黃芷晴帶爸爸上蠟燭證書班，黃日華與愛女互相扶持走出傷痛。

黃日華與太太梁潔華結婚32年，可是梁潔華卻於2013年確診患癌，並在今年5月不敵病魔離世。與太太梁潔華攜手抗癌7年的黃日華一度因喪妻之痛失落空虛，幸得好友苗僑偉關心，以及與愛女黃芷晴互相扶持，逐漸走出傷痛。

黃日華於1988年與拍拖八年的梁潔華步入禮堂，女兒梁芷晴在婚後兩年誕生。於2013年梁潔華證實患上白血病（血癌），多年來曾經接受多次化療以及骨髓移植手術，一直以來黃日華都與伴在太太身旁，直到今年五月底，黃太因為器官衰竭身亡，終年59歲。

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▲ 梁潔華於今年五月病逝。（網上圖片）

與太太相伴相守30年的黃日華突然痛失愛妻，有指失去人生目標和寄托的他把自己困在家中廁所一星期，完全不想見任何人，直後後來想起對亡妻許下的承諾以及對方的遺願，好好照顧女兒與外母，還有掉戒名年來的吸煙惡習，才慢慢站起來重新振作。

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▲ 黃芷晴為爸爸安排興趣班。（instagram圖片）

同時亦因為好友苗僑偉（三哥）的關心，得知黃日華一蹶不振，三哥每日致電關心，陪華哥飲茶又邀請黃氏父女到他家作客，在黃太出殯當日又一早到靈堂幫忙打算，讓華哥感動不而。

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▲ 蔡哥重新展露笑容。（instagram圖片）

黃日華寄情造蠟燭

愛女黃芷晴雖然因痛失母親感到傷心，但仍非常堅強地伴著爸爸走出傷痛，特意安排香薰蠟燭造型班，與華哥一同學習，希望能夠分散爸爸的失落，亦想為爸爸帶來新的精神寄托。

從黃芷晴在社交平台上載她與華哥上課後重新展露笑容的照片，讓人著實感到安慰。

據知華哥有把他的蠟燭作品帶到太太的靈位前安放，望與亡妻分享。

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