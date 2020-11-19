【踩過界II】楊卓娜演單親媽媽喪女拍連場喊戲崩潰　素顏演出：精神壓力大【有片】

▲ TVB劇《踩過界II》中，飾演陳詩涵（鄧卓殷飾）媽媽黎美月的楊卓娜拍了12場喊戲，並謂精神壓力很大。

TVB劇《踩過界II》本周首播，劇中飾演陳詩涵（鄧卓殷飾）媽媽黎美月的楊卓娜喊戲連場，多層次演繹大獲好評。楊卓娜接受TOPick專訪透露是次在《踩過界II》演了12場喊戲，坦言拍攝喊戲精神壓力很大，同時感謝監製林志華看得起她。

楊卓娜很開心這次能飾演陳詩涵媽媽黎美月一角：「未看劇本前以為有如之前的一些慘情角色，但今次其實很有意思，她反應了一些很現實社會有的問題，我覺得在過程中真的會體會到人言可畏那種感受。」

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楊卓娜深明媽媽內心

楊卓娜深切體會到媽媽情感上的難處：「她很心痛放不低社會上對她們的言語、攻擊和壓力。要一個母親去面對一個錯誤，也是不容易的事，傳統社會中，父母親都是在家庭位置中高高在上的，不是很輕易跟小朋友認錯，媽媽對女兒是出於愛，但愛之深、責之切，若然方法用錯了便會造成一些遺憾。」

戲內外也是一名媽媽，楊卓娜認為需要正視一些情緒問題，以及要多關心家人。

她覺得：「要多以真誠的心跟小朋友相處，人與人相處不外乎是真心，要用更多的愛去包容、原諒對方，以及互相鼓勵，遇上甚麼問題其實都是靠我們的愛互相去解決。要多點讓小朋友知道我很愛她，無論有甚麼問題都會支撐住，給予最大的支持，希望她有問題會多點跟我溝通。」

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楊卓娜透露這次拍攝《踩過界II》的13場戲中，她有12場都是喊戲：「多謝監製那麼看得起我！每次拍劇，特別是喊戲其實都很大壓力，很怕到現場會沒感覺，那會有很大的影響，其實很不輕鬆。很多時拍攝情感的戲，精神壓力很大。」

回想拍攝情況，她謂：「最難忘是法庭戲，最困難是很有情感地去讀那段讀白。天台戲也很喜歡，那是整套劇的第一場戲，首天開工便拍那場戲。」

這次楊卓娜是素顏演出：「今次特意形造了一種老的角色，很有蒼桑感，外形上也有心理準備，完全不化妝站在鏡頭前，頭髮是灰白色的，服裝穿得很老，要面對自己外型上的大轉變也是一種挑戰，很不習慣。不照鏡、不理自己的妝頭就是一種克服的方式。」

對於是次演出獲《踩過界II》監製林志華讚演出具感染力，觀眾更稱只是看楊卓娜演出已經夠睇頭，她卻謙稱：「TVB有很多好戲之人，我只是個新人，心態永遠也當自己是一個新人。」

記者：梁樂欣