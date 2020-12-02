【育兒心得】小朋友幾歲要與父母分房瞓？ 「逐漸遠離」法訓練子女獨立睡覺

香港居住環境狹窄，小朋友出世後難免要跟父母同房甚至同床睡覺。當子女日漸長大，爸爸媽媽也開始疑惑究竟子女多少歲開始可以訓練分床睡覺或分房睡覺。TOPick育兒節目《湊得輕鬆啲》邀請童心苗兒童成長發展中心創辦人及臨床心理學家饒方莉，從心理學角度分享如何訓練小朋友獨立睡覺。

饒方莉姑娘表示，坊間存在不同說法，有研究指嬰兒自小與父母分房睡，有助於長大後更快可以獨立地睡覺。但同時也有說法指，嬰兒自小與父母同房睡，既方便父母照顧，可即時給予回應寶寶，有助增加嬰兒的安全感，更加有利於日後成長發展。不過，很難評論哪一套說法正確，父母須因應個人家庭環境、孩子和家長本身性格，來決定何時與孩子分房睡覺。

美國兒科學會建議，6個月以下的嬰兒應盡量與父母同房但不同床睡覺，如果可以的話，可以直至到1歲。

她指出，實際上在孩子幾歲開始訓練分房睡最適合，實在難以一概而論，反而最重要的問題是如何協助子女習慣自行入眠，從而避免出現過分依賴父母入睡的情況。

嬰兒在3個月時已可具備自我調節及安慰的能力，當他們長到9個月大時，50-80%嬰兒可以一覺瞓到天光。

從BB開始建立睡眠常規

饒姑娘表示，要協助子女自行入眠，可以從嬰兒開始建立睡眠常規，首先要令睡房處於安靜的環境、關上電燈，或做出指定的睡前動作，令小朋友開始意識到自己要睡覺。

爸爸媽媽可以嘗試每晚睡覺前做相同的事情，做完便關燈睡覺，例如聽音樂、幫寶寶按摩、輕撫寶寶、錫下面仔，家長可因應寶寶的喜好，選擇做一些睡前動作。

父母也要留意寶寶何時出現想睡覺的跡象，例如捽眼、打呵欠等，當出現這些跡象後，便要循序漸進地把寶寶放到床上，讓他習慣在疲累想睡覺的時候，自行在床上睡着。

負責照顧BB的，最好避免每次也抱着嬰兒入睡，會比較容易造成過分依賴成人入睡。

饒方莉強調，沒有一套法則適用於每一位小朋友，家長須因應孩子的性格和接受程度，決定怎樣協助孩子自行入眠。

訓練子女分床或分房睡



假如爸爸媽媽自小已跟子女同房甚至同床入睡，當子女長大後想訓練分床甚至分房睡，饒方莉建議可以採取以下步驟

有限度安撫

爸爸媽媽可以循序漸進地鼓勵子女獨立睡覺，每到睡覺的時間，爸爸媽媽可以在房內陪伴數分鐘，然後離開房間，而離開房間的時間可以慢慢延長，直至孩子適應為止。

慢慢遠離

慢慢拉遠陪伴的距離，例如最初在床邊陪伴，之後離遠少少，坐在房門附近陪伴，逐步讓孩子習慣毋須再依賴爸爸媽媽陪伴，也可自行入睡。

漸漸習慣

爸爸媽媽可以跟子女共同制定恐懼階梯，或了解子女害怕自己自行入睡的原因，給予安撫。

記者：鄺嫻