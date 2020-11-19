【淡定待救】趕返學卻被困𨋢中20分鐘　13歲男童超淡定蹲下做功課等救援

▲ 男童被困時蹲下來做功課，相當淡定。

困𨋢猶如被關在一個密室空間，不知何時有人前來救援，相信不少被困者都會感到擔憂害怕。然而，中國有一名13歲男童意外受困升降機中，卻相當淡定，按下求救通報後，就蹲下來拿出功課做，直至20分鐘後救援人員前來開門，他都毫不慌亂，令人嘖嘖稱奇。

近日，蘇州一名13歲趙姓男童從住所出門上學，進入升降機後按下樓層按扭，但發現升降機沒有運作，估計是發生故障，他再嘗試多次按按扭，但升降機都沒反應，他隨即大聲呼救，亦沒有人聽見，於是就按下升降機內的警示通報按扭，並與工作人員交代受困事宜。

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淡定做功課

其後，他沒有焦急地等待救援人員，反而放下書包，從書包中拿出功課，蹲在角落默默地做起功課。20分鐘後，救援人員抵達，為他開門後，他便立即揹起書包趕去上學。

他事後受訪時表示，當時不覺得害怕，主要是不想上學遲到，而且想起作業還有兩條計算題沒算出答案，於是把握時間完成，

就想再看一下，結果最後做出來了。

▲ 男童事後受訪，他表示，當時並不害怕，只是不想遲到返校。（影片截圖）

趙姓男童就讀的學校副校長表示，學生的表現令人佩服，面對升降機故障不驚慌之餘，還能專注學業，未來學校也會繼續加強學生的安全教育，提高學子的安全意識和自我保護能力。

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責任編輯：王明芳