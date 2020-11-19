警員不展示編號巿民申覆核勝訴　高院法官裁定違反人權法

▲ 其中兩名申請人郭卓堅（中）及陳基裘（右）今到庭領取判詞。（王仁昌攝）

去年6.12警方於金鐘驅散示威者期間，警方速龍小隊隊員沒有展示編號，前拔萃女書院教師楊子俊、香港記者協會等早前分別入稟申請司法覆核質疑有關做法。5宗申請早前一併處理，高等法院法官今（19日）頒下判詞，裁定其中3方申請人勝訴，並裁定警員沒有展示編號是違反《香港人權法案條例》第3條，法官指監警會及投訴警察科現時未能有效地獨立調查針對警方的設訴。

5宗司法覆核案件早前一併於高等法院展開聆訊，申請人包括陳基裘，郭卓堅及青年新政召集人梁頌恆，前拔萃女書院教師楊子俊，陳恭信、魯湛思和吳康聯，以及香港記者協會；答辯人為警務處處長、保安局長及律政司司長。

法官今頒下判詞，裁定陳恭信、魯湛思和吳康聯及香港記者協會勝訴，而楊則部分勝訴，並裁定警員在「踏浪者行動」中沒有展示獨一無二的警員編號，即屬違反《香港人權法案條例》第3條，而監警會及投訴警察課未能獨立有效地處理針對警方的設訴。

惟法官駁回陳基裘，郭卓堅及梁頌恆等人的申請；陳恭信、魯及吳一方申請法庭命令成立獨立調查機制，但遭法官在判詞中駁回，指設立有效的設訴機制是警務處長的責任。

法官下令警方須向楊一方支付8成訟費，及向陳恭信、魯及吳一方支付全額訟費，而記協一方的訟費押後處理；陳基裘、郭及梁等兩方則須向警方支付訟費。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：王仁昌