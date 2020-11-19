【新冠肺炎】日本疫情嚴峻單日確診破2200宗創新高　東京擬將疫情警惕指標升至最高級

▲ 日本疫情嚴峻，11月18日單日新增確診個案破2200宗。

日本新冠肺炎疫情嚴峻，昨日（18日）全國新增2203宗確診個案，創單日新高，首次突破2000宗。其中東京都、神奈川縣、埼玉縣、靜岡縣昨日染疫人數亦創新高。

據共同社報道，日本疫情在全國蔓延，昨日新增確診人數為2203人，其中多個縣市確診人數創新高，東京新增493人、神奈川縣226人、埼玉縣126人、靜岡縣87人。

日本昨日有14人染疫死亡，其中北海道及埼玉縣各有3人，愛知縣有2人。截至昨晚10時，日本總確診人數為124,164人，死亡人數為1,947人。

東京都政府今日（19日）將與專家開會，擬將與疫情警惕指標上調至最高級別「疫情正在擴大」。日本國內確診人數自11月急升，從11日12日起已連續3天創單日新高。日本首相菅義偉昨日表示，對確診人數感到擔憂，並向厚生勞動省等下達指示，要求「全力採取措施防止疫情擴大」。

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責任編輯：羅嘉欣