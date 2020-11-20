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【疏忽照顧】3歲女童睡醒找不到爸爸　爬出窗台從3樓掉下被鄰居接住

兒童健康 11:11 2020/11/20

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台南一名3歲女童，睡午覺起床之後找不到父親，竟然打開三樓紗窗，並從窗台掉下。

獨留兒童在家，容易發生意外。台南一名3歲女童，睡午覺起床之後找不到外出購物的父親，竟然打開三樓紗窗，爬出窗台哭泣，隨後更突然掉落，幸得樓下電器行員工接住，女童僅因頭部撞牆而小擦傷，送院觀察。

綜合台媒報導，事件發生在昨日下午，住在舊公寓三樓的3歲女童，疑因睡午覺起床後，找不到家人，驚慌之下竟先扯開窗簾，打開紗窗，雙腳懸空坐在窗台上大哭。樓下電器行的員工鍾長遠聽到兒童哭泣，循着聲音來源向上望，發現女童危險地坐在窗台，隨時可能掉落。

鍾長遠隨即呼叫老闆許重賢、同事林峰田一同救援，鄰居婦人則打電話給消防隊求助。鍾長遠指三人一直叫女童不要下來，女童聽話轉身欲爬回屋內，卻突然失去重心向後掉下來。

電器行員工林峰田及時抱住女童，成功救援。他指女童身高約100公分、重約15公斤，但墜落時的重力加速度，令女童重量似乎多了一倍，讓他差點接不住。幸好林峰田平日搬慣大型家電，手腕有力量，成功抱住女童。

警方調查後發現，家長趁女童午睡時外出購物，女童卻在期間睡醒，發生墜樓事件。台南市家庭暴力暨性侵害防治中心派社工員前往了解情況，釐清家長是否違反台灣《兒童及少年福利與權益保障法》第51條「6歲以下或有需要特別看護的兒童，不可讓他獨處或由不適當的人代為照顧」。

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責任編輯︰王明芳

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