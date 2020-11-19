新冠肺炎患者與四成港人皆出現腸道微生態失衡　中大醫學院研新配方有助改善徵狀

▲ 中大醫學院院長陳家亮（左）相信新配方有助改善腸道微生態失衡情況。（陳靜儀攝）

香港中文大學醫學院最新研究發現，四成港人腸道微生態出現失衡，情況與新冠肺炎患者類似，而最新研發的「微生態免疫力配方」則有助改善有關情況。團隊相信有關配方除了有助新冠肺炎患者外，亦可提升大眾市民的抵抗力，並期望能最快能於下月推出。

中大醫學院陳家亮教授指，腸胃微生態失衡即腸內惡菌增加，導致失衡，情況將影響人體免疫力，令病毒更易侵襲。他續提到，新冠肺炎患者有細胞因子風暴問題，令腸道微生態失衡，症狀的嚴重程度與腸道微生態失衡情況相關，而團隊最新研發的「微生態免疫力配方」則有助改善失衡情況。

他解釋，細胞因子風暴即病毒在入侵體內後以骨牌效應認識蔓延到全身，其中以新冠肺炎患者為例，其實大部分病毒都藏於腸身胃部，繼而蔓延到血液及多氣官

而腸道失衡即是有腸道惡菌增加，當中牽涉多項原因，其中主要原因是嬰孩時期的黃金頭3年涉取了甚麼食物，若該段時期多攝取抗生素或添加劑，日後會容易導致失衡情況。同時，與都市人的飲食習慣亦有關。

研究團隊於今年8至10月，為本港55名新冠肺炎患者收集樣本，並將患者分成兩組，分別為30人（A組）及25人（B組）。B組於服用微生態免疫配方兩星期後，全數人的症狀完全消失。而並沒有服用有關配方的A組，只有52%人症狀完全消失。其中B組有4%嚴重病患，本來需要使用高濃度氧氣，但服用配方兩星期後，與新冠肺炎有關的徵狀完全消失。

同時，有服用配方的B組人，有88%更有效於16日內偵測到抗體，A組人則只有63%產生中和抗體。服用配方的B組人的發炎指數有顯著下降情況，體內益菌亦有增多。

中大醫學院內科及藥物治療學系腸胃及肝臟科助理教授麥詠欣指，配方有助確診患者加快康復速度。她表示，配方並無副作用，非藥物類，相信全部病人都可以受惠，現時仍在研究途中，未來將進一步擴展到臨床使用，期望最快下月起推行配方。

此外，中大醫學院招募了近1,000名香港居民作研究，年齡介乎18至83歲，結果顯示4成本港市民均有腸道微生態失衡。其中以年長、糖尿病患者、肥胖及長期病患者最容易出現腸道微生態失衡風險。團隊相信有關配方除了有助新冠肺炎患者外，亦可提升大眾市民的抵抗力，並期望能最快能於下月推出。

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記者：郭家穎