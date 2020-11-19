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【踩過界II】丁子朗突破形象演性無能渣男　Karl沒偶像包袱：演員是要百變【有片】

娛樂 12:33 2020/11/19

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熱門 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

丁子朗在《踩過界II》擺肥乖仔形象出演渣男。

TVB台慶劇《踩過界II》在今個星期開播，繼一開場胡楓與雪妮的「老翁殺妻案」單元後，緊接以援交少女作主軸的故事。

一向形象靚仔健康的丁子朗（Karl），在《踩過界II》卻首次演反派，飾演衣冠禽獸渣男醫生柯宇霖，昨晚《踩過界II》內，他就被辯護律師Eva（張曦雯飾）供出因性無能才找援交少女扮女朋友，意圖脫罪。

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丁子朗與鄧卓殷演情侶。（劇照）

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突破演形象不討好角色

丁子朗今次在《踩過界II》首演形象不討好的角色，與外界以往對他的乖乖仔，以及活潑、幽默、正能量的感覺大相逕庭。

Karl接受TOPick專訪分享是次拍攝的感受：「一開始也怕自己做得不像，但在看完劇本後就沒有擔心，因為故事完善，而且柯宇霖是在觀眾心中很討厭，但其實他自己覺得這樣做是沒有問題，所以我是以好人的心理去做壞人，便不需要有特別奸的樣。」

丁子朗今次要演喊戲。（電視截圖）

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Karl於2016年經選港男奪亞軍入行，他主力任主持，偶爾參演劇集，並於去年憑作品《解決師》及《森美旅行團》引起觀眾關注。

他表示今次的新角色是突破：「我一直予人的感覺都是開心、活潑、正能量，今次可以讓觀眾看到另一面的我很開心，所以完全不怕會破壞乖乖仔形象，也沒有偶像包袱。我亦覺得演員就是要百變，讓觀眾看到不同面向的我是更好的事。」

在《踩過界II》，丁子朗與一眾前輩秦沛、王浩信與張曦雯等人合作，他稱獲益良多：「最開心是可以與他們合作，在他們面前學習演戲技巧，因為這次有很多法庭戲，他們每個人都有很多對白，要像他們生動地讀出來是一門學問，所以我還要向他們學習說故事的能力及節奏。」

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留港發展 以實力爭取家人支持

丁子朗出生於香港，14歲隨家人移民加拿大。18歲在當地修讀滑鐵盧大學環球經濟系學位時，獲TVB邀請回港參加《香港先生選舉》，勝出後留港發展。

不過，初時丁子朗的家人卻未有完全支持他為事業放棄學業的決定，並對他的生活感擔心。幸好，丁子朗的形象討好，努力上進，主持及演戲的機會不斷，入行4年漸有成績，並終於得到父母最大的支持。

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記者：陳家瑩

撰文 : TOPick 柴犬出動

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