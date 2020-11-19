【明星豪宅】50歲郭可盈零濾鏡晒逆天長腿　凍齡有道女兒盡得美人基因【多圖】　

▲ 郭可盈快將51歲。

快將51歲的郭可盈自女兒林天若（津津）出生後，雖然淡出幕前，但仍活躍於社交媒體，分享自己的生活。近日，郭可盈分享在家中飽覽維港靚景的照片，並配文：「浪漫的聖誕燈亮起了」。

郭可盈一雙長腿更是吸晴，令人佩服郭可盈仍保養得宜。

▲ 郭可盈豪宅飽覽維港靚景。（微博圖片）

據知郭可盈跟丈夫林文龍一家三口居住於九龍區豪宅，從郭可盈分享相片可見，家中巨形客廳以米白色為主調，而窗外可飽覽維港夜景，相當吸晴。

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▲ 郭可盈家中盡覽維港海景。（取自微博）

港姐三甲不入

1993年參選《香港小姐競選》的郭可盈為大熱人選，卻三甲不入，只獲「最受傳播媒介歡迎獎」及「最佳演藝潛質」兩個獎項。

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郭可盈在簽約TVB後成力捧新人，1995年，郭可盈因《刑事偵緝檔案》飾演Jessie而爆紅，一躍成花旦之位。2001年，郭可盈、蔡少芬、宣萱和陳慧珊被稱為TVB「四大花旦」。

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誕女後退出幕前

2004年，郭可盈與林文龍結婚，二人更在2007年以「夫妻檔」演出劇集《十兄弟》。2008年，郭可盈拍畢TVB重頭劇《富貴門》後便沒有再拍劇。

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2009年在宣傳《富貴門》期間，郭可盈公布懷孕喜訊，女兒在2010年1月出生。郭可盈對女兒的教育絕不馬虎，由神校基督堂幼稚園（CCKG）到現時的保良局蔡繼有學校，津津在更曾獲得校內的學術獎學金。

熊黛林為孖女取經

郭可盈弟弟郭可頌與名模太太熊黛林，學業上當然要請教家姐和姐夫對孖女的教育。在內地長大的熊黛林對香港教育制度不太熟悉，不時向郭可盈取經。

▲ 熊黛林與姑奶郭可盈。（IG圖片）

有指郭可盈安排津津同時入讀兩間幼稚園CCKG和St. Catherine’s國際英文幼稚園，分上下午班返學，被外界批評她是虎媽，但多年過去，可見津津成績出眾，亦讀得開心。

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